LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: caccia al riscatto e alla prima vittoria esterna continentale

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Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarta giornata di Eurolega 2026-2027 che mette di fronte Maccabi Tel Aviv e Armani Olimpia Milano. La squadra di coach Peppe Poeta cerca di passare all’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado contro una squadra che è forse anche più in difficoltà dell’Armani nella competizione.

Va comunque detto che nessuno dei due club naviga in acque spettacolari in terreno sovranazionale. Per il Maccabi, peraltro, tre sconfitte consecutive tutte molto nette: 10 punti dall’ASVEL, 16 dal Besiktas e 23 dal Panathinaikos. Milano resta con la vittoria sulla Virtus Bologna nel carniere, che si accoppia alle sconfitte contro Partizan e Baskonia in trasferta, segnando sempre 76 punti, curiosamente.

Oltre a tutti i problemi già presenti e derivanti da un cambio di roster abbastanza al ribasso, il Maccabi è anche con Daniel Theis che non ha giocato nella partita contro il Panathinaikos e nemmeno nella lega nazionale. Rientrerà John DiBartolomeo. Non del tutto dissimilmente, Milano, ritrovato Marko Guduric, perde Stefano Tonut che dovrebbe rientrare contro Treviso dopo la contusione alla mano che lo ha già costretto a saltare la partita persa dall’Armani sul filo di lana contro Verona, e che richiede un certo motivo di riscatto.

Così Poeta alla vigilia dal sito della società: “Dobbiamo innanzitutto ritrovare l’entusiasmo smarrito nelle ultime due gare e giocare insieme, con ritmo, ad un passo gara che sia più elevato, contro una squadra motivata e di talento”. Precedenti 22-20 per l’Olimpia, comprese le due finali dell’allora Coppa dei Campioni 1987 e 1988.

La palla a due tra Maccabi Tel Aviv e Olimpia Milano, a Belgrado, verrà alzata alle ore 18:00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!