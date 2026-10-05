LIVE Italia-Turchia, Nations League calcio 2027 in DIRETTA: serve vincere per confermare i progressi

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Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Turchia di calcio, partita di Nations League che si disputerà a Bologna, più precisamente al Dall’Ara questa sera alle 20:45.

L’11 di Mancini in questa fase a gironi, dopo aver perso il primo incontro con il Belgio in trasferta per 2-0, ha cambiato ruolino di marcia imponendosi all’andata per 4-1 proprio con i turchi e ha saputo contenere la Francia, partita finita sull’1-1 pochi giorni fa.

Adesso, il Ct azzurro ritrova di fronte Vincenzo Montella, attuale allenatore della nazionale turca, per giocarsi il primo posto nel girone. Di fronte all’Italia una chance. Gli ottomani, infatti, sono in difficoltà. Dopo le due sconfitte iniziali, 0-1 con la Francia e 1-4 con l’Italia, i turchi hanno perso per 0-3 con il Belgio e si presenteranno, così, con 1 solo gol fatto e 8 subiti a Bologna.

Vincendo al Dall’Ara si eviterebbe la retrocessione ma la strada per i quarti di finale rimane ancora lunga. Gli azzurri sono infatti al momento in 3ª piazza a 4 punti con Francia a 7 e Belgio a 6. Per passare il turno serve classificarsi 1º o 2º del girone e, facendo 3 punti questa sera, si andrebbe, a novembre, a giocare potenzialmente con una Francia già proiettata verso la prima posizione andando, l’Italia, a giocarsi tutto con l’ultimo scontro diretto con il Belgio.

L’arbitro dell’incontro sarà il polacco Szymon Marciniak coadiuvato dagli assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, il quarto ufficiale Karol Arys, al Var Piotr Lasyk.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale e cronaca minuto per minuto. Non ci resta che augurarvi buon match. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45.