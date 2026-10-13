LIVE Italia-Svizzera, Mondiali hockey pista 2026 in DIRETTA: sfida da vincere per gli azzurri

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Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, sfida valida per la seconda giornata del girone dei Mondiali 2026 di hockey su pista, in corso ad Asunción, in Paraguay. Gli azzurri tornano in pista con l’obiettivo di conquistare una vittoria dopo la sconfitta all’esordio contro la Spagna.

La Nazionale italiana è stata battuta per 3-2 dai campioni del mondo in carica. Una buona prestazione per gli azzurri, che però non hanno raccolto punti in questa difficile sfida d’esordio. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Francesco Compagno e Leonardo Diquigiovanni, l’Italia è stata rimontata nella ripresa dalla tripletta del capitano Pau Bargalló. Adesso i ragazzi di Bertolucci si troveranno di fronte due sfide essenziali per approdare alla fase ad eliminazione diretta: il Portogallo e la Svizzera.

La squadra guidata dal CT Alessandro Bertolucci vuole assolutamente confermare il terzo posto conquistato ai Mondiali di Novara nel 2024, mantenendosi così ai vertici internazionali. Per farlo è però essenziale battere gli abbordabili elvetici, che hanno affrontato il Portogallo nella prima partita del pool A. Rispetto alla partita contro la Spagna, l’Italia potrebbe avere vita facile nel penetrare la difesa avversaria e nel trovare trame di gioco offensive per arrivare al gol.

La partita tra Italia e Svizzera, valida come seconda partita del girone del Mondiale di Hockey su pista 2026, avrà inizio alle 20.30. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!