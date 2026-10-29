LIVE Italia-Svizzera, Europei curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre sfidano le grandi favorite

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buogiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, terzo incontro delle azzurre ai Campionati Europei 2026 di curling femminile in programma a Ostrava in Cechia. La formazione elvetica è la grande favorita per la vittoria finale e rappresenta il riferimento tecnico del raggruppamento: per Giulia Zardini Lacedelli e compagne si annuncia dunque una partita dall’elevatissimo coefficiente di difficoltà, ma anche l’occasione per testare le proprie ambizioni contro una delle potenze mondiali.

L’Italia si presenta all’appuntamento dopo il debutto amaro contro la Norvegia e la successiva sfida con le padrone di casa della Cechia. La sconfitta inaugurale per 5-4 ha lasciato diversi rimpianti, perché le azzurre erano riuscite a ribaltare la situazione con una mano da tre punti nel settimo end, passando a condurre 4-3. Nell’ultimo end, però, le norvegesi hanno sfruttato il vantaggio del martello per mettere a segno i due punti decisivi. A pesare sono state soprattutto le imprecisioni commesse negli end centrali, che avevano permesso alla formazione scandinava di rubare due mani consecutive. La nuova formula della rassegna continentale rende ogni risultato particolarmente importante. Le dodici Nazionali sono state divise in due gruppi da sei e disputano soltanto cinque incontri sulla distanza degli otto end. Le prime due classificate di ogni pool accederanno alle semifinali incrociate, mentre tutte le altre saranno eliminate. Con un calendario così breve, gli errori hanno un peso superiore rispetto al tradizionale round robin e anche la differenza stone potrebbe diventare significativa. Contro la Svizzera servirà quindi restare nella partita fino all’ultimo tiro, senza permettere alle favorite di costruire mani multiple.

A rappresentare l’Italia è il Team Dolomiti formato da Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto e Rachele Scalesse. Il quartetto ha conquistato il diritto di partecipare agli Europei superando nel challenge interno il Team DARE+ di Stefania Constantini. L’assenza della campionessa olimpica ha aperto una fase nuova per il movimento azzurro: Zardini Lacedelli deve assumersi la responsabilità delle ultime stone. Dall’altra parte ci sarà una Svizzera, dopo l’addio di Silvana Tirinzoni, costruita attorno alla classe di Alina Pätz, giocatrice abituata a competere per le medaglie nei più importanti appuntamenti internazionali. La formazione elvetica comprende Selina Witschonke come third, Stefanie Berset nel ruolo di second e Renee Frigo come lead, con Nadine Baertschiger riserva e Mirjam Ott alla guida tecnica. Esperienza, precisione e capacità di gestire le situazioni più complicate rendono la squadra svizzera particolarmente difficile da affrontare. Nel debutto le elvetiche hanno già imposto la propria legge battendo nettamente la Cechia per 8-3.

Le azzurre conoscono però molto bene il livello dell’avversaria. Nel recente GSOC Invitational disputato in Canada, il Team Zardini Lacedelli ha affrontato la formazione di Pätz nella sfida per l’accesso ai quarti, perdendo soltanto 5-4 al termine di un incontro estremamente equilibrato. L’Italia aveva segnato un punto in ciascuna mano giocata con il martello, senza però riuscire a costruire il break necessario. Quel precedente dimostra che le azzurre possono restare a contatto con la Svizzera se riescono a mantenere precisione e continuità.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, terzo incontro delle azzurre ai Campionati Europei 2026 di curling femminile in programma a Ostrava in Cechia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 9.30. Buon divertimento a tutti.