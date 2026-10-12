LIVE Italia-Spagna, Mondiali hockey pista 2026 in DIRETTA: debutto da brividi per gli azzurri

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Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, partita valida per la prima giornata del Gruppo A dei Mondiali maschili 2026 di hockey su pista, torneo che si tiene ad Asuncion, nell’impianto della COP Arena, all’interno dei World Skate Games 2026.

Dopo tanta attesa, allenamenti e amichevoli: è il momento di scendere ufficialmente in campo e per gli azzurri di Alessandro Bertolucci il test sarà di altissimo livello, forse già il più alto possibile, perché di fronte ci sarà la Spagna campione del mondo in carica, che difende l’ultimo dei 18 titoli planetari complessivi vinti nella sua storia, ottenuto a Novara nel 2024, quando l’Italia fu di bronzo.

Malagoli e compagni si confronteranno contro “mostri sacri della disciplina”, allenati da Pere Varias (subentrato a Guillem Cabestany nel 2024): dal rientrate capitano leggendario Pau Bargalló al giovane debuttante Biel Llanes, senza dimenticare i solidissimi Marc Grau, Pol Manrubia, a cui aggiungere César Carballeira e Nil Roca e il reparto portieri con Càndid Ballart e Blai Roca.

Campioni del mondo si, ma anche giù dal podio e battuti proprio dall’Italia agli Europei 2025, quando gli azzurri seppero rifilare un secco 3-1 alle Furie Rosse. Perché Bertolucci e i suoi pretoriani hanno dimostrato negli ultimi anni di non aver mai avuto paura o complessi, anche grazie alla conclamata affidabilità di Zampoli e Sgaria fra i pali, alla concretezza di Antonioli, Gavioli e Ipinazar e alla creatività di Compagno, a cui addizionare il fiuto del gol di Malagoli e la freschezza di elementi come Diquigiovanni, Borgo e Piccoli.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, prima partita del Gruppo A dei Mondiali maschili 2026 di hockey pista da Asuncion, all’interno dei World Skate Games 2026: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.