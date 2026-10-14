LIVE Italia-Portogallo, Mondiali hockey pista 2026 in DIRETTA: altra sfida di livello altissimo

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Amici di OA Sport buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, terzo incontro valido per i Campionati Mondiali 2026 di hockey si pista, evento come sappiamo inserito all’interno dei World Skate Games 2026, la maxi competizione multi-sport che racchiude in un unico luogo, in questo caso la capitale del Paraguay Asunciòn, tutte le rassegne iridate delle discipline affiliate alla Federazione Internazionale.

Un incontro di cartellone per gli uomini di Alessandro Bertolucci che, dopo la sconfitta all’esordio contro la Spagna ed il match di ieri contro la Svizzera, si presenteranno al cospetto dei lusitani, capaci di vincere per dispersione l’incontro inaugurale battendo proprio gli elvetici con il rotondissimo risultato di 0-10.

Difficile dire cosa aspettarsi, considerando che le due formazioni non si sono incontrate in occasione della Coppa delle Nazioni andata in scena pochi mesi fa. Il precedente più recente in tal senso sorride agli azzurri: l’ultimo vìs-a-vìs è infatti datato 1 settembre 2025 quando, nella fase a girone degli Europei, la compagine tricolori riuscì a imporsi per 2-3 con le reti di Andrea Malagoli, Francisco Ipiñazar e Alessandro Verona. Ma oggi sarà, ovviamente, un’altra storia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, terzo nonché ultimo incontro della fase a gironi valida per i Campionati Mondiali 2026 di hockey su pista. Azione dopo azione, rete dopo rete, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 22:45. Buon divertimento!