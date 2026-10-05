LIVE Italia-Polonia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per primato e migliore seconda!

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Polonia valido per l’ultima giornata delle Qualificazioni degli Europei U21 2027. Gli azzurrini affrontano i biancorossi in uno scontro diretto decisivo per la prima posizione del girone, l’unica valida per accedere alla fase finale della competizione in maniera diretta senza passare dai pericolosi play off.

L’Italia di Silvio Baldini, per superare la Polonia e passare il girone da prima della classe, deve battere la nazionale biancorossa con almeno due gol di scarto. Non dobbiamo dimenticare che gli azzurrini sono in corsa anche per il posto da migliore seconda dei gironi, posizionamento che vale il passaggio diretto al torneo insieme alle nove prime degli altrettanti gironi.

Per la partita, va segnalato l’integramento nel gruppo azzurro di Honest Ahanor, difensore classe 2008 del Chelsea in prestito al Crystal Palace e che fino alla passata stagione era in forza all’Atalanta, squadra nella quale è cresciuto. Avere un difensore con il suo talento è un’arma importante, in un match dove una difesa solida è forse più importante di un attacco talentuoso.

Il match tra Italia e Polonia inizierà alle 18.15 e verrà disputato allo Stadio Adriatico di Pescara. Potrete seguire l’intera partita con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!