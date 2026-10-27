LIVE Italia-Norvegia, Europei curling femminile 2026 in DIRETTA: inizia l’avventura del nuovo team Zardini Lacedelli

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Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, incontro inaugurale delle azzurre ai Campionati Europei 2026 di curling femminile. Alla RT Torax Arena di Ostrava, in Cechia, la formazione guidata da Giulia Zardini Lacedelli affronta alle ore 19.00 una delle principali concorrenti per l’accesso alle semifinali. Il nuovo formato della manifestazione assegna alla partita un peso già rilevante nella corsa alla qualificazione.

L’edizione di Ostrava apre una nuova fase per il curling continentale. Le dodici Nazionali sono state divise in due gruppi da sei e ogni incontro del round robin si disputerà sulla distanza degli otto end. Soltanto le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alle semifinali incrociate: la vincitrice del gruppo A sfiderà la seconda del gruppo B, mentre la prima del gruppo B affronterà la seconda del gruppo A. Rispetto alla tradizionale formula con un unico girone, diminuisce quindi il numero delle partite e aumenta il valore di ogni scontro diretto.

L’Italia è stata inserita nel gruppo A insieme a Cechia, Germania, Lettonia, Norvegia e Svizzera. Le elvetiche guidate da Alina Paetz partono come favorite per una delle prime due posizioni. Alle loro spalle si annuncia una lotta particolarmente equilibrata, nella quale il confronto inaugurale tra azzurre e norvegesi potrebbe assumere un’importanza decisiva. Una vittoria non garantirebbe naturalmente la qualificazione, ma permetterebbe di acquisire subito un vantaggio prezioso nei confronti di una rivale diretta. La Nazionale italiana si presenta senza Stefania Constantini, protagonista degli ultimi grandi appuntamenti internazionali e campionessa olimpica del doppio misto a Pechino 2022. Il diritto di rappresentare l’Italia è stato conquistato sul ghiaccio dal Team Dolomiti, capace di imporsi per 3-0 sul Team DARE+ nella selezione interna disputata a Cembra Lisignago. Giulia Zardini Lacedelli ricoprirà il ruolo di fourth e skip, affiancata da Marta Lo Deserto come third, Elena Antonia Mathis come second e Rachele Scalesse come lead.

Il quartetto azzurro ha preparato l’Europeo confrontandosi con alcune delle migliori formazioni internazionali al GSOC Invitational in Canada. Zardini Lacedelli e compagne hanno superato la prima fase con due vittorie e due sconfitte, chiudendo il round robin con il netto successo sul Team Fujisawa. Nel tie-breaker valido per l’accesso ai quarti è poi arrivata una sconfitta di misura contro la formazione svizzera di Paetz. Un risultato che non ha permesso di proseguire il torneo, ma ha offerto indicazioni incoraggianti sulla capacità dell’Italia di competere contro squadre collocate ai vertici del ranking mondiale.

La Norvegia sarà guidata dalla skip Torild Bjoernstad, con Nora Oestgaard third, Ingeborg Forbregd second ed Eirin Mesloe lead. La squadra scandinava ha concluso al quarto posto gli Europei 2025 e rappresenta una rivale diretta nella corsa alle semifinali. Per l’Italia sarà importante interpretare correttamente fin dai primi end sia la velocità del ghiaccio sia l’ampiezza delle traiettorie, evitando di concedere alle avversarie la possibilità di controllare il centro della casa. La riduzione da dieci a otto end rende ancora più delicata la fase iniziale della partita. Con meno possibilità di recuperare uno svantaggio, le azzurre dovranno limitare le stone imprecise e impedire alla Norvegia di costruire mani multiple. Saranno fondamentali la qualità dei draw, la gestione delle guardie e la capacità di mantenere libero il centro della casa quando la situazione lo richiederà. Altrettanto importante sarà la comunicazione tra Zardini Lacedelli e le compagne nelle scelte tattiche e nella valutazione dello sweeping. L’Italia comincia dunque il proprio Europeo con un confronto che può già indirizzare il cammino nel girone. La Svizzera resta l’avversaria di riferimento, ma superare la Norvegia permetterebbe alle azzurre di affrontare con maggiore fiducia le successive partite contro Cechia, Svizzera, Lettonia e Germania.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Italia-Norvegia, incontro inaugurale delle azzurre ai Campionati Europei 2026 di curling femminile in programma a Ostrava in Cechia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.00. Buon divertimento a tutti.