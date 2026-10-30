LIVE Italia-Germania, Europei curling femminile 2026 in DIRETTA: sfida decisiva o senza valore?

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Buogiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania , quinto e ultimo delle azzurre ai Campionati Europei 2026 di curling femminile in programma a Ostrava in Cechia. Il cammino dell’Italia agli Europei femminili di curling si dwcide oggi. Dopo l’impegno mattutino contro la Lettonia, alle ore 18.30 le azzurre affronteranno la Germania alla RT Torax Arena di Ostrava nell’ultima partita del gruppo A. Un confronto che potrebbe trasformarsi in un vero spareggio per restare in corsa verso le semifinali, anche se il suo peso definitivo dipenderà inevitabilmente dai risultati della sessione delle 9.30.

Il nuovo formato della rassegna continentale non lascia spazio a lunghe rincorse. Le dodici Nazionali sono state divise in due gironi da sei e disputano cinque incontri sulla distanza degli otto end, con le prime due di ogni raggruppamento ammesse alle semifinali incrociate. Dopo tre giornate la Svizzera guida il gruppo A con tre vittorie, seguita da Lettonia e Norvegia con due successi. Italia e Germania condividono invece il quarto posto con un’affermazione e due sconfitte, mentre la Cechia chiude la classifica senza vittorie. La formazione composta da Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto e Rachele Scalesse ha vissuto finora un torneo dai due volti. Alla sconfitta di misura contro la Norvegia per 5-4 è seguita la netta reazione contro la Cechia, travolta per 8-1 grazie a una seconda parte di gara dominata. La successiva sfida con la Svizzera ha però evidenziato nuovamente le difficoltà delle azzurre nella gestione degli ultimi tiri, con le favorite del torneo capaci di imporsi per 8-4.

L’Italia presente a Ostrava è quella del Team Dolomiti, vincitore del Challenge disputato a Cembra contro la formazione guidata da Stefania Constantini. Zardini Lacedelli e compagne stanno affrontando la prima grande manifestazione internazionale con questa composizione, portando sul ghiaccio entusiasmo e una discreta capacità di costruire situazioni favorevoli. Il principale margine di miglioramento riguarda però la finalizzazione: troppi end ben impostati sono stati condizionati da errori negli ultimi tiri, soprattutto quando è stato necessario scegliere tra draw delicati e bocciate decisive.

La Germania è guidata dalla skip Sara Messenzehl e schiera Kim Sutor come fourth e vice-skip, Zoe Antes come second e Joy Sutor nel ruolo di lead. La squadra tedesca ha esordito battendo la Lettonia per 5-3, prima di perdere contro la Svizzera per 4-2 e contro la Norvegia per 7-2. È un quartetto ordinato, capace di mantenere pulita la casa e di costruire gli end con una buona precisione iniziale, ma ha mostrato qualche difficoltà quando le avversarie sono riuscite ad aumentare la pressione e a riempire la zona punti. Il duello tra le due skip sarà uno degli aspetti centrali della partita. Sara Messenzehl cercherà di condurre la Germania verso una gara controllata e con punteggi bassi, evitando di offrire all’Italia occasioni per mani pesanti. Zardini Lacedelli dovrà invece ritrovare fiducia nell’ultima stone e sfruttare il lavoro preparatorio di Mathis, Lo Deserto e Scalesse. La gestione del martello e la capacità di forzare la mano nulla quando non ci saranno condizioni favorevoli per segnare più punti potranno fare la differenza.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania , quinto e ultimo delle azzurre ai Campionati Europei 2026 di curling femminile in programma a Ostrava in Cechia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.30. Buon divertimento a tutti.