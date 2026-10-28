LIVE Italia-Germania, Europei curling 2026 in DIRETTA: inizia l’avventura del Team Spiller

Buogiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, primo incontro degli azzurri ai Campionati Europei 2026 di curling maschile. Un passaggio di consegne (tutt’altro che definitivo) ma destinato comunque a entrare nella storia del curling italiano. Alle ore 8.30, alla RT Torax Arena di Ostrava, in Cechia, l’Italia affronterà la Germania nella prima partita degli Europei maschili 2026. Sarà il debutto continentale del nuovo Team Spiller, chiamato a raccogliere l’eredità della formazione guidata per circa vent’anni da Joel Retornaz.

Il cambiamento al vertice era già diventato concreto durante gli ultimi Mondiali, quando Stefano Spiller aveva assunto il ruolo di skip conducendo l’Italia fino ai play-off e fermandosi soltanto contro il Canada. Agli Europei inizierà però il percorso della nuova formazione stabile: accanto al giovane skip ci saranno Amos Mosaner come third, Sebastiano Arman nel ruolo di second e Cesare Spiller come lead. Un quartetto che unisce l’esperienza internazionale di Mosaner e Arman alla freschezza dei gemelli Spiller. oasport.it Per la prima volta dopo una lunghissima epoca, Retornaz non guiderà dunque la Nazionale in una rassegna continentale. Il nuovo corso parte affidandosi a un atleta che ha già dimostrato di poter reggere il peso delle grandi competizioni. Spiller, campione mondiale junior nel 2025, possiede personalità, precisione e una spiccata propensione al gioco offensivo, ma dovrà continuare a costruire l’intesa con un gruppo nato soltanto negli ultimi mesi.

Il torneo di Ostrava inaugura anche una formula completamente rinnovata e decisamente meno indulgente. Le dodici Nazionali sono state divise in due gruppi da sei, con cinque partite per ciascuna squadra e incontri disputati sulla distanza ridotta degli otto end. Soltanto le prime due classificate di ogni raggruppamento avanzeranno alle semifinali incrociate, rendendo ogni risultato particolarmente pesante. L’Italia è inserita nel gruppo A con Austria, Belgio, Germania, Paesi Bassi e Scozia. La formazione britannica appare la principale favorita del girone, dopo il bronzo conquistato nella precedente edizione, mentre gli azzurri possiedono le qualità per lottare per uno dei due posti disponibili. In questa prospettiva, il confronto inaugurale contro la Germania può assumere immediatamente una grande importanza nella corsa alla fase a eliminazione diretta. worldcurling.org

Gli azzurri partiranno favoriti, ma non potranno concedersi un ingresso morbido nella competizione. La Germania già da qualche anno ha avviato il ricambio generazionale ed è guidata dal giovane Benjamin Kapp, affiancato da Felix Messenzehl, Johannes Scheuerl e Mario Trevisiol. È una squadra con buone qualità tecniche e capace di mantenere ordine nella costruzione degli end, anche se sulla carta presenta meno esperienza complessiva rispetto al quartetto italiano. Spiller e compagni avevano inoltre battuto i tedeschi ai Mondiali, un precedente incoraggiante che non dovrà però trasformarsi in eccessiva sicurezza.

La distanza ridotta a otto end obbligherà l’Italia a entrare immediatamente nel ritmo della partita. La gestione del martello, la precisione dei draw e la capacità di limitare le mani multiple saranno ancora più importanti, perché ci sarà meno tempo per recuperare un eventuale passaggio a vuoto. Mosaner e Arman dovranno offrire stabilità nella costruzione della casa, mentre a Spiller spetterà la responsabilità delle ultime stone e delle principali decisioni tattiche.

Il calendario propone subito una giornata particolarmente intensa. Dopo la sfida con la Germania, l’Italia tornerà sul ghiaccio alle 15.30 per affrontare l’Austria, prima di incrociare Belgio, Paesi Bassi e infine Scozia. Partire con una vittoria permetterebbe agli azzurri di affrontare il doppio impegno inaugurale con maggiore fiducia, mettendo già pressione alle concorrenti dirette per la qualificazione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania, primo incontro degli azzurri ai Campionati Europei 2026 di curling maschile in programma a Ostrava in Cechia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 8.30. Buon divertimento a tutti.