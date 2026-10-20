LIVE Italia-Georgia, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 2028 in DIRETTA: inizia il lungo cammino degli azzurri

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match tra Italia e Georgia, valido per le qualificazioni dei Mondiali del 2028 di calcio a 5. Una sfida importantissima per gli azzurri, che sono a caccia di un pass per la rassegna iridata, dove manchiamo dal 2016.

La nazionale italiana, guidata dal C.T. Salvo Samperi, è stata inserita nel Gruppo 10 di qualificazione, insieme ai georgiani e al Kosovo: l’obiettivo è, senza dubbio, quello di chiudere al primo post, per accedere direttamente all’Elite Round.

I due elementi principali del team, sul quale può contare l’allenatore dell’Italia, sono l’ala Gabriel Motta e il pivot Julio De Oliveira, punti di riferimento degli azzurri da diverse stagioni. Importante anche l’esperienza di capitan Carmelo Musumeci.

Il match tra Italia e Georgia inizierà alle ore 20.30 e si giocherà al PalaPirossigeno di Rende. Potete seguire l’intera partita in Diretta Live testuale su OA Sport! Buon divertimento a tutti!