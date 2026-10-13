LIVE Italia-Bielorussia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le azzurre difendono il 2-0 dell’andata

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Bielorussia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027. Le azzurre di Andrea Soncin ripartono dal 2-0 ottenuto all’andata e cercano il pass per lo spareggio decisivo verso il Mondiale brasiliano.

La nazionale italiana femminile di calcio torna in campo allo stadio Artemio Franchi di Firenze quattro giorni dopo la vittoria ottenuta sul campo neutro di Tbilisi, in Georgia. A decidere il primo match sono state Martina Piemonte ed Elisa Polli, entrambe a segno nel secondo tempo dopo una sfida dominata dalle azzurre, ma caratterizzata da diverse occasioni non concretizzate. Il doppio vantaggio permette alle azzurre di affrontare il ritorno con maggiore tranquillità, senza però sottovalutare un’avversaria chiamata a recuperare due gol.

Andrea Soncin chiede alle sue calciatrici una manovra più rapida e maggiore precisione negli ultimi metri rispetto alla gara d’andata. A differenza di qualche giorno fa potrebbero esserci alcune novità di formazione, con Elisa Polli e Giulia Dragoni candidate a trovare più spazio dopo l’ottimo ingresso dalla panchina nella prima sfida.

La Bielorussia dovrà necessariamente cercare un match più offensivo rispetto a quello disputato in Georgia. L’Italia, invece, proverà a sfruttare la maggiore capacità tecnica e la spinta del pubblico toscano per chiudere il discorso qualificazione. In caso di passaggio del turno, le ragazze azzurre incontreranno la vincente del match tra Finlandia e Serbia, con le finlandesi avanti 3-1 dopo la partita d’andata. La sfida finale è prevista tra novembre e dicembre.

PROBABILI FORMAZIONI:

ITALIA (3-4-2-1): Giuliani; Lenzini, Salvai, Bergamaschi; Glionna, Schatzer, Greggi, Oliviero; Giugliano, Serturini; Piemonte. CT: Andrea Soncin.

BIELORUSSIA (4-4-2): Voskobovich; Slesarchik, Sitnikava, Kozyupa, Kazakevich; Kapustina, Belaya, Linnik, Kavaliova; Surovtseva, Valiuk. CT: Viachaslau Hryharau.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Bielorussia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.15. Buon divertimento!