LIVE Italia-Argentina, Mondiali hockey pista femminile 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia della finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, semifinale del Mondiale femminile di hockey su pista in programma ad Asuncion, in Paraguay, all’interno dei World Skate Games 2026. Cinque vittorie consecutive per guadagnarsi il diritto di sognare, una semifinale per provare a trasformare quel sogno in realtà. L’Italia affronta l’Argentina questa sera, venerdì 9 ottobre, alle 22.30 italiane ad Asuncion, nei Mondiali 2026 di hockey pista femminile inseriti nel programma dei World Skate Games, nella riedizione della semifinale del Mondiale 2022 in casa delle bianco-celesti che ebbero la meglio 2-1 volando in finale. Le azzurre di Valerio Antezza inseguono l’accesso all’atto conclusivo, nella quale incontrerebbero la vincente del “derby” iberico tra Spagna e Portogallo.

La quarta semifinale iridata consecutiva certifica la continuità della Nazionale, ma il percorso in Paraguay autorizza ambizioni ancora più alte. L’Italia ha chiuso il Girone B a punteggio pieno, con 60 reti realizzate e appena due subite: numeri costruiti attraverso le larghe vittorie contro Brasile, India e Messico, ma soprattutto impreziositi dal 4-1 al Portogallo, risultato che ha cambiato il peso specifico della spedizione azzurra. Proprio il successo sulle lusitane rappresenta il riferimento più significativo in vista della sfida all’Argentina. Tornata a battere il Portogallo dopo trent’anni, la squadra di Antezza ha dimostrato di saper reagire allo svantaggio, resistere alla pressione e sfruttare le occasioni decisive. Le doppiette di Elena Tamiozzo e Matilde Ghirardello hanno premiato una prestazione nella quale Veronica Caretta ha avuto un ruolo fondamentale, neutralizzando anche due conclusioni da fermo nei momenti più delicati.

Contro l’Albiceleste serviranno nuovamente solidità difensiva, lucidità e capacità di gestire gli episodi. Le vittorie per 13-1 sul Brasile e per 21-0 contro India e Messico hanno permesso all’Italia di distribuire le responsabilità offensive e coinvolgere tutto il gruppo. Il confronto con il Portogallo ha invece mostrato come le azzurre possano essere efficaci anche quando gli spazi si riducono e il livello della contesa aumenta: una qualità da ritrovare nella partita che vale la finale. L’ultimo impegno del girone, vinto 1-0 sulla Colombia grazie a Tamiozzo, ha evidenziato anche il peso di un calendario serrato. Cinque incontri in altrettanti giorni hanno richiesto energie e concentrazione, rendendo preziosa la capacità di portare a casa il risultato senza concedere reti. In semifinale sarà essenziale recuperare brillantezza, scegliere con attenzione quando accelerare e limitare i falli, per evitare di offrire all’Argentina opportunità favorevoli.

Antezza può contare su un gruppo che combina esperienza e freschezza. La capitana Pamela Lapolla, Tamiozzo e Luisa Lamacchia costituiscono riferimenti importanti, mentre Anna Orsato, Ludovica Rossetto, Ghirardello e Laura Rubega hanno già dato un contributo concreto al cammino mondiale. Completano la squadra Sofia Bertinato e la portiera Giorgia Meneghello, accanto a Caretta. Il primato nel girone ha consegnato fiducia e consapevolezza: ora l’Italia deve trasferirle nella sfida più impegnativa, dove una sola vittoria aprirebbe le porte dell’ultimo atto.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, semifinale del Mondiale femminile di hockey su pista in programma ad Asuncion, in Paraguay, all’interno dei World Skate Games 2026: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 22.30. Buon divertimento a tutti.