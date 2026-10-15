LIVE Italia-Argentina, Mondiali hockey pista 2026 in DIRETTA: serve un’impresa per ribaltare il pronostico

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra Italia e Argentina valido per i quarti di finale dei Mondiali di hockey su pista del 2026 che si stanno disputando ad Asuncion, in Paraguay. Gli azzurri di Alessandro Bertolucci hanno ottenuto una vittoria e due sconfitte nella prima fase della competizione, beccando cosi nel match ad eliminazione diretta la nazionale albiceleste, una delle più forti del mondo e tra la favorite del torneo.

L’Italia nel corso del suo Gruppo A ha affrontato la Spagna campionessa in carica, contro la quale ha perso di misura con il risultato di 3-2, per poi rialzarsi in maniera ottima contro la Svizzera, battuta addirittura per 10-2. Purtroppo, la debacle contro il Portogallo che ha battuto la nostra Nazionale per 4-0, ci ha spedito nel lato di tabellone dell’Argentina, contro la quale dovremmo ribaltare un pronostico molto complesso.

Per quanto riguarda i sei volte campioni del mondo, l’Argentina ha iniziato il suo percorso con la sconfitta per 2-1 contro la Francia, per poi rialzarsi contro l’Angola battuta per 4-1 e annichilire il Chile per 4-0. La squadra che passerà il turno, affronterà una tra Spagna e Chile in semifinale domani, sperando che sia l’Italia ad arrivare al match che vale già la zona medaglia.

-Il match tra Italia e Argentina valido per i quarti dei Mondiali di hockey su pista inizierà alle 16.45 (orario italiano) e verrà disputato alla SND Arena di Asuncion. Potrete seguire l’intero incontro in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!