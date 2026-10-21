LIVE Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta per confermare il vigore iniziale

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna, valido per la settima giornata della regular season dell’Eurolega basket 2026/2027. La formazione emiliana torna sul parquet continentale dopo le vittorie della scorsa settimana contro Paris e Baskonia.

Momento positivo per la Virtus, reduce da quattro successi consecutivi nella competizione europea con Olympiacos (96-94), Bayern Monaco (94-87), Paris (96-94) e Baskonia (86-78). La squadra allenata da coach Alex Mumbru è partita forte anche nel campionato italiano, dove ha colto quattro vittorie nelle prime quattro partite, guadagnandosi così la vetta della classifica.

Tra le fila bolognesi sono diversi i giocatori che stanno ben figurando nelle ultime settimane, a partire da canadese Marcus Carr. Anche lo statunitense Derrick Alston è in un ottimo momento di forma, come ha dimostrato nella sfida di Parigi, mercoledì scorso. Importante anche il lavoro in fase difensiva del maliano Aliou Diarra, che nelle ultime uscite ha fatto segnare ottime statistiche su rimbalzi e stoppate.

Anche la squadra israeliana arriva a questo incontro con buone sensazioni: nelle coppa europea contano quattro vittorie e due sconfitte proprio come la Virtus, ma l’ultimo trionfo è arrivato contro i greci del Panathinaikos, per 91-81. Coach Dimitris Itoudis potrà contare su un Daniel Oturu che si sta esprimendo su livelli altissimi in questa prima fase di stagione, sia a livello realizzativo che difensivo.

Il match tra Hapoel Tel Aviv e Virtus Bologna si giocherà all’Arena 8888 di Sofia e avrà inizio alle ore 18.00. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata, buon divertimento!