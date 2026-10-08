LIVE Gran Piemonte 2026 in DIRETTA: Del Toro favorito per il bis, c’è il campione del mondo McNulty

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Gran Piemonte 2026, centodecima edizione della corsa di un giorno piemontese, l’ultimo vincitore è stato Isaac del Toro.

Il percorso prevede la partenza da Asti e l’arrivo a Bra, per un totale di 185 km. La prima ascesa è quella di Manera (4.8 km al 6.2% medio), che inizierà circa 50 km dopo la partenza. Successivamente si affronteranno le salite di Tre Cunei (8 km al 3.9% medio) e Roddino (5.5 km al 4.9% medio). Dalla cima di quest’ultima ci saranno 45 km prima di entrare nel circuito. Si salirà subito sulle rampe de La Morra (7.1 km al 3% medio), seguirà poi la discesa che porterà verso la linea d’arrivo di Bra (1.3 km al 4.2% medio). Ci sarà un secondo giro uguale da ripetere, che decreterà il vincitore finale.

Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) è il grande favorito per la vittoria e per la doppietta dopo il successo dell’anno scorso. Il messicano viene qua soprattutto per preparasi in vista de Il Lombardia, ma correrà comunque con l’intento di ottenere il trionfo. Difficile trovare un vero rivale, ci proverà Giulio Pellizzari. Il marchigiano non viene da una grande stagione e tra mondiale ed europeo non è mai stato protagonista. Il 2003 però vorrà ancora una volta dimostrare le sue qualità, magari per dare una svolta in vista del 2027. Se ci fosse un arrivo a gruppo ristretto attenzione a Dorian Godon, sprinter fracese che però vanta un buon passo sulle ascese. Una delle mine vaganti per oggi è Alberto Bettiol (XDS Astana Team). Nonostante l’avanzare dell’età il toscano continua a disputare stagioni di gran livello e su questo percorso può esaltare le sue caratteristiche. Tra gli altri atleti da tenere in considerazione occhio a Michael Matthews (Team Jayco AlUla), Brandon Mcnulty (UAE Team Emirates XRG), che vorrà sicuramente far valere la sua maglia di campione del mondo, Gianni Moscon (Red Bull BORA hansgroe) e Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della Gran Piemonte 2026, che giunge quest’anno alla sua centodecima edizione. L’inizio della corsa è previsto per le 12.00 Buon divertimento!