LIVE Giro di Lombardia 2026 in DIRETTA: Evenepoel sfida Seixas e Del Toro, Ciccone e Piganzoli ci provano

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Giro di Lombardia 2026! La Classica delle Foglie Morte, ultima Classica Monumento della stagione ciclistica, promette grande spettacolo. Senza il dominatore Tadej Pogacar, vincitore delle ultime cinque edizioni, sono tanti i corridori che puntano alla vittoria.

La corsa, che misura 239 chilometri e presenta oltre 4000 metri di dislivello, partirà da Bergamo e si concluderà a Como. La fatica inizierà fin da subito per i ciclisti, che affronteranno nei primi chilometri le salite di Selvino, Colle di Berbenno e Valpiana. La corsa entrerà nel vivo con la scalata alla Madonna del Ghisallo: 8,6 km al 6,2% di pendenza media, con i primi 4 km al 9,3%. Dopo la discesa verso Canzo, si arriverà a Como per affrontare in rapida successione il San Fermo della Battaglia (2,7 km al 7,2%), il durissimo Civiglio (4,2 km al 9,7%) e un secondo passaggio sul San Fermo. Dall’ultimo GPM mancheranno 5,2 km al traguardo.

Senza Tadej Pogacar, dominatore delle ultime edizioni, la lotta per la vittoria si preannuncia particolarmente aperta. Il belga Remco Evenepoel è senz’altro uno dei principali favoriti. Il fresco campione d’Europa dovrà però fare vedersela con i due giovani Isaac Del Toro e Paul Seixas. Appena un gradino sotto nella lista dei papabili vincitori ci sono Tom Pidcock, che può sfruttare le proprie doti nelle tecniche discese, e Brandon McNulty, vincitore del Mondiale di Montreal due settimane fa. La lista dei possibili protagonisti è però particolarmente ampia: attenzione a Matteo Jorgenson, Lenny Martinez, Ben Healy e Oscar Onley, tutti potenzialmente in grado di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Speranze di far bene e di essere protagonisti anche in casa Italia, che si affida soprattutto a Giulio Ciccone e Davide Piganzoli. L’abruzzese ha già dimostrato di poter essere protagonista al Lombardia e la condizione fisica sembra essere quella dei giorni migliori. L’azzurro, all’ultima gara con la Lidl-Trek, cercherà anche la rivincita su Evenepoel, che domenica scorsa gli ha strappato il titolo europeo per pochissimi millimetri. L’altra speranza principale per l’Italia è rappresentata da Davide Piganzoli, che arriva con grande fiducia dopo la bellissima vittoria al Giro dell’Emilia. Grande attenzione anche agli altri azzurri, a partire da Giulio Pellizzari, che potrebbe avere un ruolo importante a sostegno di Evenepoel, e da Christian Scaroni, corridore particolarmente adatto a questo percorso.

Il Giro di Lombardia 2026, con partenza da Bergamo e arrivo a Como per un totale di 239 chilometri, comincerà alle 11.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata per vivere tutte le emozioni della Classica delle Foglie Morte. Buon divertimento!