LIVE Giro dell’Emilia 2026 in DIRETTA: McNulty debutta in maglia iridata

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro dell’Emilia 2026, 109esima edizione della storica corsa di un giorno italiana. Sono 197.9 i km da affrontare, che incroneranno il successore di Isaac del Toro.

La partenza è a Ferrara, mentre l’arrivo sul celebre San Luca a Bologna. La prima ascesa del percorso è quella di Loiano (6.6 km al 5.7% medio), che inizierà dopo 111.5 km. 20 km dopo lo scollinamento comincerà poi la salita di Pianoro (1.8 km al 9.2% medio). A 39 km dalla conclusione si affronterà per la prima volta lo strappo di San Luca (2.1 km al 9.4% medio), che porterà verso la linea d’arrivo. Da qui parte il circuito di 9.5 km che dovrà essere affontato 4 volte, che prevede sia il Monte Albano (1.2 km al 5.5% medio) che il San Luca dove è posto il traguardo .

Il favorito è Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), secondo nelle ultime due edizioni. Il britannico si adatta bene agli sforzi che dovranno essere fatti sul San Luca, inoltre con le sue abilità in discesa potrebbe anche decidere di fare la differenza in quei tratti. Al via è presente anche la maglia iridata di Brandon Mcnulty (UAE Team Emirates XRG), che galvanizzato dal mondiale conquistato potrebbe disputare una grande prova. Ci sarà anche il suo connazionale Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike), autore di una brillante prova domenica scorsa settimana in Canada. Attenzione, anche, a Afonso Eulálio (Bahrain Victorious),

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale del Giro dell’Emilia 2026, con partenza da Ferrara e arrivo sullo storico San Luca a Bologna. L’inizio della corsa è previsto per le 10.50. Buon divertimento!