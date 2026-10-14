LIVE Giro del Veneto 2026 in DIRETTA: Scaroni ci prova, c’è McNulty

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE testuale dell’89ª edizione del Giro del Veneto! La stagione del grande ciclismo si avvicina alla sua conclusione, ma il calendario propone ancora un appuntamento di prestigio prima della pausa autunnale.

Il percorso si snoderà per 167 chilometri da Verona a Vicenza, con partenza da Piazza Bra e arrivo in cima a Monte Berico. Dopo una prima parte di gara pianeggiante, la corsa entrerà definitivamente nel vivo con la salita di Arcugnano (3,1 km al 3,9%), dopo la quale il gruppo entrerà nel circuito finale, da ripetere ben 5 volte. Il passaggio cruciale all’interno dei 15 chilometri di circuito è senz’altro la salita di Monte Berico, lunga 1,1 chilometro e con pendenze che raggiungono anche il 12%.

Il nome da seguire con maggiore attenzione è, ovviamente, quello del campione del mondo Brandon McNulty. Il corridore statunitense della UAE Team Emirates-XRG, in un grandissimo periodo di forma, parte con i favori del pronostico, anche se non mancano gli avversari di spessore: Marc Hirschi e Mathys Rondel della Tudor, così come anche Jonas Abrahamsen della Uno X-Mobility, possono recitare un ruolo da assoluti protagonisti.

L’Italia, dal canto suo, si presenta con diverse carte interessanti. Christian Scaroni è uno dei nomi più attesi: il portacolori della XDS Astana Team ha dimostrato di poter competere ad alto livello nelle corse di un giorno. Lo scalatore azzurro è abbonato a piazzamenti nelle prime posizioni di classifica; manca però l’acuto vincente per rendere eccezionale una stagione fin qui comunque positiva. Tra gli azzurri da seguire ci sono inoltre Diego Ulissi e Simone Velasco (XDS Astana), entrambi potenzialmente adatti a un finale nervoso e selettivo, oltre ad Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort), chiamato a misurarsi con un gruppo di alto livello.

Il Giro del Veneto 2026, con partenza da Verona a Vicenza, comincerà alle 12.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!