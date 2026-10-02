LIVE Francia-Italia, Nations League calcio 2027 in DIRETTA: azzurri nella tana di Saint-Denis

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match tra Francia e Italia, valido per la terza giornata del gruppo 1 della Lega A della Nations League di calcio 2026/2027. Gli azzurri tornano in campo pochi giorni dopo le bella vittoria per 4-1 sulla Turchia.

Si gioca allo Stade de France, situato nel quartiere Saint-Denis di Parigi. Una sfida importante per la nazionale italiana, che punta a dare continuità al bel successo di Bursa, dove si sono messi in mostra diversi giovani, a partire dall’esordiente Michael Kayode.

L’avversario è di primissimo livello, con il nuovo corso di Zinedine Zidane: i transalpini hanno vinto il primo incontro della competizione per 1-0 contro la Turchia, con una rete di Kylian Mbappe, mentre nella seconda giornata è arrivato un successo allo scadere contro il Belgio, con lo stesso punteggio, grazie al gol di Michael Olise.

Il C.T. azzurro Roberto Mancini, dopo la brutta sconfitta per 0-2 all’esordio contro il Belgio, ha cambiato diverse pedine nell’undici iniziale contro i turchi: scelte che gli hanno dato ragione e in parte potrebbero anche essere riproposte nella sfida di Parigi.

Capitan Donnarumma difenderà i pali azzurri, a sinistra rientrerà Calafiori, Kayode potrebbe essere riconfermato come terzino destro, cosi come la coppia Bastoni-Scalvini al centro della difesa, con Mancini prima alternativa. A centrocampo Barella potrebbe riprendersi una maglia di titolare, dopo l’esclusione dalla trasferta turca, con Tonali in regia e Fagioli impiegato come mezzala sinistra. In attacco l’unica certezza è Pio Esposito come centravanti, mentre Kean potrebbe ritrovare spazio nel tridente, con il terzo posto conteso tra Sebastiano Esposito (molto positivo a Bursa), Vergara e Maldini.

Anche la Francia scenderà in campo con un 4-3-3. In porta c’è Maignan, con la difesa formata da Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert. I tre centrocampisti dovrebbero essere Cherki, Konè e Rabiot, con Olise, Dembelé e Doué a comporre il trio d’attacco.

Il match tra Italia e Francia inizierà alle ore 20.45 e sarà diretto dallo spagnolo Jesus Gil Manzano. Potete seguire l’intera partita in Diretta Live testuale su OA Sport! Buon divertimento a tutti!