LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Zhang, WTA Tokyo 2026 in DIRETTA: azzurre costrette a vincere per sperare nelle Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la coppia italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e la cinese Zhang Shuai valido per i quarti di finale del WTA 500 di Tokyo. Le azzurre cercano una vittoria importante per centrare la disperata qualificazione alle WTA Finals di Indian Wells che inizierà nelle prossime settimane.

Errani e Paolini, che hanno giocato il primo turno in ritardo per motivi legati alla pioggia, hanno superato la kazaka Anna Kanilina e la cinese Jiang Xinyu agli ottavi di finale del WTA di Tokyo con il netto risultato di 2-0, mentre le avversarie hanno eliminato la norvegese Ulrikke Eikeri e l’americana Quinn Gleason.

Le due campionesse Slam e olimpiche hanno bisogno di passare il turno per andarsi a giocare il vero e proprio spareggio qualificazione nella semifinale del torneo giapponese contro le rivali in classifica Nicholls e Mihalikova al momento none nella race ma con una partita giocata in più rispetto ad Errani e Paolini. In caso di vittoria, le azzurre avranno da disputare una finale incandescente per volare ad Indian Wells.

Il match tra Errani/Paolini e Muhammad/Zhang inizierà non prima delle 5.30, con il programma del secondo campo giapponese che inizierà alle 4.00 con la semifinale tra la coppia Dabrowski/Stefani e la coppia Chan/Kato. Potrete seguire la partita con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!