LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, WTA Wuhan 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia dei quarti

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Amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live dedicata al match tra la coppia italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini e quella composta dalla slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls, valida per gli ottavi di finale del WTA di Wuhan, secondo Masters 1000 di fila che si disputa in Cina dopo quello concluso pochi giorni fa a Pechino.

Le azzurre cercano un percorso importante nel torneo asiatico, con l’obiettivo di regalarsi una speranza per la qualificazione alle WTA Finals di Indian Wells e lo fanno dopo aver battuto in maniera solida la coppia composta dalla canadese Fernandez e dall’australiana Gibson. Errani e Paolini affrontano per la terza volta in carriera questa coppia, con il record dei precedenti che è in netta parità.

Per quanto riguarda Mihalikova e Nicholls, la coppia slovacco-britannica ha superato al primo turno quella composta dalla giapponese Kato e la taiwanese Chan, con una prestazione importante e con il parziale di 2-0. Parliamo di una coppia esperta, che per quanto riguarda i precedenti, alle azzurre strapparono il WTA di Berlino proprio in finale la passata stagione, mentre quest’anno non hanno potuto fare niente a Miami, dove le nostre campionesse hanno trionfato per 2-0.

Il match tra Errani/Paolini e Mihalikova/Nicholls sarà l’ultima delle quattro partite sul Campo 2, con il programma che inizierà alle 5.00 con la britannica Kartal e con la svizzera Bencic, mentre a seguire ci saranno la statunitense Jovic e l’ucraina Yastremska. A precedere le azzurre ci sarà, invece, la sfida tra l’ucraina Snigur e l’indonesiana Tjen. Potrete seguire l’incontro in Diretta e in Live con la cronaca di OA Sport! Buon divertimento a tutti!