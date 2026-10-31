LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, WTA Tokyo 2026 in DIRETTA: scontro diretto da dentro o fuori per le Finals

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno la coppia composta dalla slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls, valido per la semifinale del WTA 500 di Tokyo: le azzurre disputeranno un vero e proprio spareggio per accedere alle WTA Finals di Indian Wells.

Le nostre campionesse cercano la vittoria per rientrare nelle otto qualificate al tornei maestro, obiettivo che se raggiunto avrebbe il doppio del valore visto che Errani e Paolini hanno saltato diversi mesi nel circuito per via del problema al piede avuto dalla tennista toscana. Nella classifica WTA Race, le azzurre sono avanti rispetto a Mihalikova e Nicholls che con una sconfitta non avrebbero più chance per sorpassare le italiane.

Errani e Paolini hanno superato per 2-0 sia la coppia composta da Danilina e Jiang, mentre ai quarti hanno superato, sempre per 2-0, Muhammad e Zhang. Per quanto riguarda le rivali delle nostre beniamine, Mihalikova e Nicholls hanno eliminato Routliffe e Sutjiadi prima, e Neel e Olmos poi, senza concedere set.

Il match tra Errani/Paolini e Mihalikova/Nicholls sarà il quarto e ultimo a partire dalle 4.00, con il programma che partirà con le due sfide di singolare tra la canadese Fernandez e l’uzbeka Rakhimova, seguite poi dalla russa Shnaider e dalla slovacca Pohankova. A precedere le azzurre, invece, ci sarà la sfida di doppio tra Dabrowski/Stefani e Hunter/Joint: potrete seguire l’intera sfida in Diretta e in Live con OA Sport! Buon divertimento!