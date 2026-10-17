LIVE Errani/Paolini-Hunter/Siniakova, WTA Wuhan 2026 in DIRETTA: le azzurre inseguono la finale e Torino

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LA SITUAZIONE DI ERRANI/PAOLINI VERSO LE WTA FINALS

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo WTA 1000 di Wuhan tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia composta dall’australiana Storm Hunter e la ceca Katerina Siniakova. Primo confronto diretto in assoluto tra le due compagini, con il duo vincente che troverà in finale una tra le coppie Dabrowski/Stefani e Bucsa/Melichar-Martinez. Appuntamento poco dopo le 14.00 con l’ultimo match che chiuderà il programma giornaliero.

Le azzurre, teste di serie numero 8 del torneo asiatico, vanno a caccia di un successo che metterebbe in ghiaccio la qualificazione alle WTA Finals di Indian Wells dopo una non banale rincorsa. A margine del convincente esordio nel quale hanno sconfitto comodamente Fernandez e Gibson le campionesse olimpiche ci hanno regalato una splendida rimonta nei confronti di Mihalikova/Nicholls, rivali dirette in ottica Masters di fine stagione. Nonostante un 2026 travagliato le italiane hanno tutte le carte in regola per approdare all’ultimo ricchissimo evento stagionale, dimostrandolo peraltro ai quarti di finale grazie al netto successo su Danilina/Zhang.

Le avversarie di turno si sono ritrovate a distanza di otto mesi dall’ultima apparizione insieme. risalente al torneo di Dubai. Hunter e Siniakova sono però le campionesse in carica, dimostrando di aver particolare feeling con il cemento di Wuhan. Numero due del tabellone si separeranno poi in vista delle WTA Finals nelle quali la ceca giocherà con la sua fida compagna Taylor Townsend, giocatrice con la quale svetta nella classifica WTA Race. Sarà fondamentale vincere per le azzurre in quanto la caccia all’ultimo posto disponibile è ancora apertissima. Al momento le olimpioniche staccherebbero l’ultimo pass per il torneo di fine stagione quando manca all’appello inoltre il torneo di Ningbo.

La semifinale del torneo WTA 1000 di Wuhan tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia composta dall’australiana Storm Hunter e la ceca Katerina Siniakova sarà l’ultimo incontro di giornata che inizierà alle 9.00 con Dabrowski/Stefani e Bucsa/Melichar-Martinez. Il match di doppio verrà poi seguito dalle due semifinali di singolare, dapprima Kartal-Ostapenko, poi il derby polacco tra Swiatek e Chwalinska (quest’ultimo non prima delle 12.30). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurre!