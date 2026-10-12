LIVE Errani/Paolini-Fernandez/Gibson, WTA Wuhan 2026 in DIRETTA: inizia la difficile volata verso ler Finals

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Amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno la coppia composta dalla canadese Leylah Fernandez e l’australiana Talia Gibson, valido per il primo turno del WTA di Wuhan, secondo Masters 1000 consecutivo che si gioca in Cina dopo quello di Pechino dove, dopo due titoli di fila, questa stagione si sono fermate ai quarti di finale.

Il momento che stanno vivendo le due azzurre non è il migliore della loro collaborazione nel corso della quale hanno vinto Slam, Olimpiadi e diversi Masters 1000 in giro per il circuito: la venera età di Sara inizia a farsi sentire, con le difficoltà fisiche e mentali di Jasmine che sono ancora più pesanti rispetto alla passata stagione. Le nostre ragazze, tuttavia, sperano ancora di qualificarsi per le WTA Finals di Indian Wells quando ora si trovano alla quindicesima posizione nella classifica stagionale.

Le avversarie da affrontare sono nettamente sfavorite rispetto alle azzurre che hanno comunque dimostrato di poter ancora giocare insieme fino ad un certo livello. Probabile che nella testa di Errani e Paolini ci sia la volontà più assoluta di arrivare in fondo al torneo e di vincerlo per regalarsi ancora una chance per la qualificazione al torneo già citato che quest’anno avrà sede in California.

Il match tra Errani/Paolini e Fernadez/Gibson sarà il secondo a partire dalle 5.00 (orario italiano) e verrà disputato sul Campo 4, con il programma che inizierà con la sfida tra la coppia composta dall’ungherese Stollar e l’atleta di Tapei Wu contro la neozelandese Routliffe e l’indonesiana Sutjiadi. Potrete seguire l’incontro in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!