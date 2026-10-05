LIVE Errani/Paolini-Detiuc/Wu, WTA Pechino 2026 in DIRETTA: le olimpioniche tornano a giocare insieme

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Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Anastasia Detiuc/Fang-Hsien Wu, partita valevole per il primo turno del torneo di doppio del WTA 1000 di Pechino 2026.

Nel torneo cinese le campionesse olimpiche tornano a giocare insieme in un torneo del circuito ufficiale. Dopo oltre tre mesi dall’ultimo torneo insieme, Errani e Paolini sono tornate a condividere il campo pochi giorni fa nel corso dei quarti di finale della Billie Jean King Cup 2026, dove le due azzurre hanno sconfitto 6-3,5-7, 6-3 Guo/Jiang nell’incontro decisivo del tie con la Cina.

Dall’altra parte della rete c’è una coppia alla prima esperienza insieme, formata da Anastasia Detiuc e Fang-Hsien Wu. La tennista ceca ha vinto un titolo quest’anno insieme a Khromacheva, con cui ha conquistato il torneo di Iasi. Grande fiducia per la giocatrice di Taiwan, reduce dalla vittoria nel doppio a Seoul insieme a Chan.

Quello odierno è il primo incontro tra le due coppie. La partita è in programma sul campo Lotus dopo Siniakova/Zhang-Feng/Yuan, che inizia alle 11.00 locali, le 5.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Errani/Paolini-Detiuc/Wu con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!