LIVE Errani/Paolini-Danilina/Zhang, WTA Wuhan 2026 in DIRETTA: match importante in ottica Finals

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia kazako-cinese composta da Anna Danilina e Shuai Zhang. Primo confronto direto in assoluto tra le due compagini con la vincente del match che troverà in semifinale una coppia tra Guo/Mladenovic ed Hunter/Siniakova. Appuntamento nel primo pomeriggio italiano con la sfida che inizierà al termine dell’incontro di singolare tra l’americana Li e la polacca Swiatek.

Le azzurre, teste di serie numero 8 del torneo asiatico, vanno a caccia di un successo che le avvicinerebbe moltissimo alla qualificazione alle WTA Finals dopo una non banale rincorsa. Dopo il convincente esordio nel quale hanno sconfitto comodamente Fernandez e Gibson le campionesse olimpiche ci hanno regalato una splendida rimonta nei confronti di Mihalikova/Nicholls, rivali dirette in ottica Masters di fine stagione. Nonostante un 2026 travagliato le italiane hanno tutte le carte in regola per approdare all’ultimo ricchissimo evento stagionale.

Danilina e Zhang sono all’esordio nel torneo cinese. Teste di serie numero 2 hanno infatti usufruito di un bye al primo turno, sfruttando poi il forfait delle ucraine Kalinina/Yamstremska a livello di ottavi di finale. Le due torneranno a giocare a distanza di due anni dall’ultima apparizione. Zhang nel 2026 ha infatti giocato con numerose partner tra cui la numero uno del mondo Siniakova e la belga Mertens. Compagna principale di Danilina è stata invece la croata Krunic, ferma ai boc per un infortunio patito durante gli scorsi US Open.

L’incontro di quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia kazako-cinese composta da Anna Danilina e Shuai Zhang sarà il secondo match della sessione serale a partire dalle 13.00 italiane dopo Ann Li-Iga Swiatek. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale punto a punto della sfida. Buon divertimento e forza azzurre!