LIVE Errani/Paolini-Dabrowski/Stefani, WTA Pechino 2026 in DIRETTA: azzurre in campo nel pomeriggio

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di doppio tra la coppia italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta dalla canadese Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani valido per i quarti di finale del WTA 1000 di Pechino, torneo che le nostre campionesse olimpiche hanno già vinto nelle ultime due stagioni.

Sarebbe, quindi, il terzo titolo di fila nel Masters cinese per Errani e Paolini che tornano a giocare un torneo insieme: infatti, senza contare la Billie Jean King Cup, Jasmine ha preferito mettere da parte questa categoria per evitare di forzare il piede che solo da poche settimane sembra essere guarito in maniera, speriamo, definitiva. Le due non giocano un torneo da quello di Eastbourne di fine luglio. Per raggiungere i quarti hanno superato le coppie Detiuc/Wu e Boulter/Starodubtseva entrambe per 2-0.

Per quanto riguarda la coppia avversaria, anche il loro percorso fino ai quarti di finale è stato netto: infatti, Dabrowski e Stefani hanno superato per 2-0 le coppie Tang/Xu e Eikeri/Gleason. Con la pausa delle due azzurre, la canadese e la brasiliana si sono prese la seconda posizione mondiale con Paolini ed Errani che sono uscite dalla top ten: nonostante ciò, la partita sarà equilibratissima considerando il valore assoluto delle due coppie.

Il match tra Errani/Paolini e Dabrowski/Stefani sarà il quarto e ultimo sul Capital Group Diamond, con il programma che inizierà alle 7.00 con la sfida tra Mertens/Shnaider e Perez/Schuurs. A seguire, non prima delle 9.00, ci sarà il derby ceco tra Karolina Muchova e Nikola Bartunkova mentre a precedere la partita delle azzurre ci sarà un altro derby, ma questa volta tutto russo tra Ekaterina Alexandrova e Mirra Andreeva che non entreranno in campo prima delle 13.00. Potrete seguire l’incontro di Sara e Jasmine in Diretta e in Live qui su OA Sport!