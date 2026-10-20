LIVE Errani/Paolini-Bucsa/Melichar, WTA Ningbo 2026 in DIRETTA: le azzurre sfidano le teste di serie n.1

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Amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta dalla spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez, valido per gli ottavi di finale del WTA 500 di Ningbo, ennesimo torneo cinese del lunghissimo swing asiatico.

Errani e Paolini cercano punti fondamentali per provare ad accedere con l’ultimo posto disponibile alle WTA Finals di Indian Wells, nonostante l’assenza di due mesi dai campi per via dell’infortunio al piede subito dalla toscana numero 35 nel ranking singolare. Le azzurre vengono dalla brutta sconfitta contro Hunter/Siniakova, nella semifinale Masters 1000 di Wuhan nel corso della quale hanno avuto diverse chance per chiudere l’incontro.

Per quanto riguarda le due avversarie, Bucsa e Melichar sono una coppia in forte crescita negli ultimi anni e che nel corso della stagione è riuscita a trionfare anche al WTA di Guadalajara, in Messico, riuscendo a conquistare la qualificazione matematica alle tanto ambite WTA Finals dalle nostre campionesse italiane. Errani e Paolini hanno già affrontato e battuto la spagnola e l’americana nel corso dell’anno, e lo hanno fatto con il risultato di 2-1 al WTA di Doha.

Il match tra Errani/Paolini e Bucsa/Melichar-Fernandez sarà il primo dalle 7.00 (orario italiano) che verrà disputato sul Grandstand. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, con le azzurre che hanno bisogno di punti in vista delle WTA Finals di Indian Wells! Buon divertimento a tutti!