LIVE Djokovic-De Minaur, ATP Pechino 2026 in DIRETTA: il serbo insegue il titolo n.102!

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell’ATP 500 di Pechino tra il serbo Novak Djokovic e l’australiano Alex De Minaur. Cala il sipario sul torneo cinese con l’ultimo atto che vede la leggenda balcanica andare a accia del successo numero 102 della sua straordinaria carriera. Non è d’accordo l’oceanico, che proverà a fermare la furia agonistica del tennista di Belgrado. Sesto confronto diretto tra i due con il serbo avanti per 4-1. Appuntamento non prima delle 13.00 sul Campo Centrale dell’impianto asiatico.

Djokovic, trentanovenne di Belgrado (Serbia), arriva all’appuntamento tirato a lucido. Settimana da autentico protagonista per il leggendario recordman Slam, che ha superato il portoghese Borges, il cinese Bu, il tedesco e vincitore degli US Open Alexander Zverev, ed infine il russo Daniil Medvedev. Nonostante le primavere che avanzano Djokovic continua a dimostrare di poter tenere il passo dei migliori del circuito ATP, e va alla ricerca del 102° successo in carriera ed il primo nella stagione 2026.

Dal canto suo De Minaur, ventisettenne di Sydney, è giunto all’ultimo atto del torneo cinese a margine delle vittorie maturate nei confronti dell’argentino Navone, del francese Halys, del russo Rublev e del polacco Hurkacz. L’australiano è reduce da sette successi consecutivi tenendo presente i match vinti in Coppa Davis e Laver Cup. Numero 9 del ranking ATP l’oceanico in stagione ha conquistato il torneo di Rotterdam, fermandosi in finale sull’erba di s’-Hertogenbosch.

La finalissima dell’ATP 500 di Pechino tra il serbo Novak Djokovic e l’australiano Alex De Minaur sarà il quarto match a partire dalle 5.00 italiane ed inizierà in ogni caso non prima delle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!