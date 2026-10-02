LIVE Darderi-Jacquet, ATP Tokyo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca conferme in ottica Coppa Davis

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Kyrian Jacquet, partita valevole per gli ottavi di finale dell‘ATP 500 di Tokyo 2026. A Tokyo (Giappone) l’italiano torna in campo dopo l’exploit messo a segno all’esordio ed affronta il francese in una ghiotta occasione per raggiungere i quarti di finale.

Il torneo di Darderi è iniziato con una grandissima vittoria contro Casper Ruud, testa di serie numero 6 del seeding. L’italiano ha battuto il norvegese per 7-6, 6-3 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. In Giappone è iniziata la tournèe asiatica di Darderi, che è ripartito dagli ottavi di finale raggiunti agli US Open dove si è arreso solamente ad Alexander Zverev, poi vincitore del torneo.

Dall’altra parte della rete ci sarà Kyrian Jacquet, numero 86 del ranking ATP. Il tennista francese è al via del tabellone principale di Tokyo in virtù di uno special exempt dovuto alla semifinale raggiunta nell’ATP di Hangzhou, sconfitto solamente da Andrey Rublev. Nel primo turno del torneo di Tokyo il transalpino ha battuto il rientrante Holger Rune per 6-3, 6-1.

Tra i due non ci sono precedenti ufficiali. L’incontro tra Darderi e Jacquet è il terzo in programma sul campo Colosseum a partire dalle 11.00 locali, le 4.00 italiane dopo Munar-Faria e Vacherot-Tsitsipas ma l’incontro dell’azzurro non inizierà prima delle 9.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Jacquet con aggiornameni minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!