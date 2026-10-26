LIVE Darderi-Arnaldi, ATP Vienna 2026 in DIRETTA: derby azzurro che si annuncia incerto

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Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che si sfideranno per un posto agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Entrambi reduci da risultati non particolarmente brillanti, i due azzurri cercheranno di rilanciarsi a partire da questo derby tutto italiano, con l’obiettivo di ritrovare fiducia e continuità sul cemento indoor austriaco.

Darderi viene da un deludente ATP 250 di Almaty: l’italo-argentino è stato sconfitto da James Duckworth all’esordio per 5-7, 6-7 (7) in un match combattuto fino all’ultimo punto. Al momento numero 23 del ranking, meno di un mese fa occupava la posizione numero 19, ottenuta anche grazie agli ottavi di finale raggiunti agli US Open; le sconfitte a Shanghai contro Stefanos Tsitsipas al primo turno e a Tokyo contro Kyrian Jacquet al secondo sono state determinanti per le quattro posizioni perse.

Arnaldi, invece, è sceso in campo all’ATP 250 di Lione, dove ha esordito con una sconfitta per 1-6, 4-6 contro Lorenzo Musetti, poi laureatosi campione della torneo. Anche il tennista sanremese ha preso parte agli appuntamenti di Shanghai e Tokyo: nel Masters 1000 cinese è stato eliminato al secondo turno da Taylor Fritz, mentre nell’ATP 500 giapponese a fermarlo è stato, sempre al secondo turno, Carlos Alcaraz, poi campione.

Il derby italiano si preannuncia equilibrato e senza un chiaro favorito. A rendere ancora più incerto il pronostico è l’assenza di precedenti tra i due azzurri, che si affronteranno per la prima volta in carriera.

Il match si giocherà sul Glaubandich Court e sarà il secondo incontro a partire dalle ore 17.30: dunque l’orario dipenderà dalla partita precedente, ovvero il derby britannico tra Arthur Fery e Jacob Fearnley. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live testuale qui su OA Sport. Vi aspettiamo!