LIVE Coppa Bernocchi 2026 in DIRETTA: Romele e Raccagni Noviero punte azzurre

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della Coppa Bernocchi 2026. Il secondo appuntamento del Trittico Lombardo, dopo la Coppa Agostoni andata in scena ieri, vede protagonista l’edizione numero 107 della corsa che parte e arriva a Legnano.

Il percorso misura 178,1 km, caratterizzato da un circuito nella Valle Olona che sarà ripetuto per tre volte, con il gruppo che dovrà affrontare la salita di Caramamma (1,6 km al 6,1%) durante ogni passaggio. Da non sottovalutare anche lo strappo di San Pancrazio, altro tratto che potrebbe influire sugli sviluppi della corsa.

Per arrivare all’interno dell’anello i corridori prima percorreranno circa 30 km, e una volta concluse le sette tornate, ci saranno ancora 33 km che li separeranno dal traguardo di Legnano.

Il campione in carica è il francese Dorian Godon (Netcompany INEOS), che in caso di arrivo in gruppo potrebbe essere uno dei principali favoriti insieme all’azzurro Alessandro Romele (XDS Astana Team), reduce da un’ottima Vuelta a España.

Altri uomini che potrebbero gradire un percorso del genere sono l’ecuadoregno Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates-XRG), lo spagnolo Alex Aranburu (Cofidis), il transalpino Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team), vincitore ieri a Lissone, e l’azzurro Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step), che ha chiuso al terzo posto la Coppa Agostoni.

La partenza della Coppa Bernocchi – GP Banco BPM 2026 è prevista alle ore 12.30 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la Coppa Bernocchi 2026 per non perderti neanche un istante di gara, buon divertimento!