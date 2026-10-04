LIVE Coppa Agostoni 2026 in DIRETTA: grande incertezza con Colle Brianza e Lissolo da scalare

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2026. Inizia il trittico lombardo con la classica brianzola: si preannuncia spettacolo nella settantanovesima edizione della Coppa Agostoni – Giro della Brianza, evento valevole anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026.

I ciclisti si affronteranno lungo 166.7 chilometri con partenza ed arrivo a Lissone. Il percorso è caratterizzato dallo storico circuito del Lissolo che prevede le salite di Sirtori (1.5 km al 4.9% di pendenza media), Colle Brianza (3.8 km al 6%) e Lissolo (5.4 km al 4.3%) da affrontare 4 volte. Una volta usciti dal circuito i corridori affronteranno un tratto di 35 km con continui sali e scendi ma senza una vera e propria salita.

Grande incertezza per questa classica brianzola. La UAE Team Emirates – XRG si presenta al via con una formazione molto competitiva composta dal neo-campione del mondo Brandon Mcnulty e dal britannico Adam Yates. Occhi puntati anche su Andrea Bagioli (Lidl Trek), Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) e Simone Velasco (XDS Astana Team) oltre che a qualche ruota veloce in grado di tenere nel circuito iniziale, come Kaden Groves (Alpecin PremierTech).

La settantanovesima edizione della Coppa Agostoni – Giro della Brianza partirà da Lissone alle 12.55. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della classica brianzola con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!