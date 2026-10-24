LIVE Conegliano-Scandicci, Supercoppa Italiana volley femminile in DIRETTA: si assegna il primo trofeo stagionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale di Supercoppa Italiana di pallavolo femminile tra Scandicci e Conegliano. In palio c’è il primo trofeo della stagione 2026-2027, con due delle formazioni più competitive del panorama nazionale (e non solo) pronte a contendersi il titolo in una sfida che promette spettacolo.

Conegliano parte con i favori del pronostico, forte di un roster zeppo di talento ed esperienza, abituato a lottare per i massimi traguardi nazionali e internazionali. La palleggiatrice polacca Joanna Wołosz, capitana della squadra, sarà chiamata a dirigere il gioco e a valorizzare le numerose opzioni offensive a disposizione. Tra queste spicca l’opposta svedese Isabelle Haak, una delle principali bocche da fuoco del campionato, affiancata dalla brasiliana Gabi e dalla cinese Zhu Ting, schiacciatrici capaci di abbinare qualità in attacco e solidità in seconda linea. Al centro, Sarah Fahr sarà un riferimento fondamentale a muro e in attacco, mentre il libero Monica De Gennaro metterà a disposizione della squadra tutta la propria esperienza e le sue qualità in ricezione e difesa. Le Pantere si presentano a questa sfida dopo aver conquistato Scudetto e Coppa Italia nella stagione 2025-2026 e puntano a iniziare l’annata con un altro successo di prestigio.

Dopo un’estate caratterizzata da numerosi cambiamenti e partenze importanti, tra cui quella di Antropova, la Savino Del Bene Scandicci si affaccia alla nuova stagione con una squadra che deve ancora trovare l’amalgama giusta. Le ragazze di Gaspari hanno iniziato il campionato con qualche difficoltà inaspettata, ma nell’ultima partita è arrivata una bella e convincente vittoria nel derby con Azzurra volley Firenze. Come sempre, l’esperienza e il talento della palleggiatrice Maja Ognjenović sarà fondamentale per gestire l’attacco, che si affiderà principalmente all’opposta Kiera Van Ryk. In banda spazio a due tra Caterina Bosetti, Avery Skinner e Julia Bergmann, mentre al centro Maja Aleksić e Linda Nwakalor saranno chiamate a fare la differenza soprattutto a muro.

La finale di Supercoppa Italiana tra Scandicci e Conegliano, che si disputerà al PalaFlorio di Bari, comincerà alle ore 18.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale dell’incontro, con aggiornamenti in tempo reale e cronaca punto dopo punto. Buon divertimento!