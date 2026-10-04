LIVE Conegliano-Cuneo, A1 volley femminile in DIRETTA: debuttano le campionesse in carica

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra la Prosecco Doc Antonio Carraro Imoco Conegliano e la Granda Volley Cuneo, partita valevole per la prima giornata della LVF A1 Fineco 2026/2027. Al PalaVerde inizia la stagione delle campionesse d’Italia che ospitano le piemontesi.

La formazione di Daniele Santarelli inizia la propria stagione in cui proverà a prolungare il proprio dominio in Italia. Il tecnico azzurro, reduce dall’oro agli Europei con la Turchia, potrà contare su una formazione rimasta pressocchè invariata dalla passata stagione.

I principali cambiamenti sono tra le centrali, con il ritorno di Raphaela Folie e gli arrivi di Anastasia Cekulaev e Linda Manfredini. Volti nuovi anche in posto 4 e al palleggio con gli arrivi rispettivamente di Anna Piovesan e Di Yao, oltre che il ritorno di Elena Arici alle spalle di De Gennaro.

Dopo la salvezza raggiunta in extremis e l’Europa sfiorata nei play-off challenge, Cuneo riparte con l’obiettivo primario di mantenere la categoria. La società ha dato fiducia a Fabio Tsici, subentrato nelle ultime giornate della scorsa regular season, che però si trova a gestire un gruppo con tanti volti nuovi per il campionato italiano. Tanta curiosità soprattutto per vedere in azione le due opposte Lisiana Grafort e Francesca Mcbride.

L’incontro è in programma al PalaVerde di Villorba alle 17.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Conegliano-Cuneo con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione.Buon divertimento!