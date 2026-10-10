LIVE Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile in DIRETTA: impegno non semplice per le campionesse d’Italia

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Imoco Conegliano e Uyba Busto Arsizio, incontro valido per la seconda giornata della Serie A1 di volley femminile 2026-2027. Le Pantere torneranno di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso per incrociare le Farfalle, desiderose di riscatto dopo aver perso al tie-break contro Novara nell’esordio stagionale.

La fortissima Conegliano parte con i favori del pronostico, forte di una rosa costruita per puntare a tutti i più importanti trofei nazionali ed europei. La squadra veneta vuole confermare le buone sensazioni dell’esordio, vinto dall’Imoco 3-0 contro Cuneo. Difficile ipotizzare quale sarà il sestetto scelto da Santarelli, che nella prima giornata di campionato ha tenuto a riposo Wołosz, Gabi, Haak e Fahr. Nonostante ciò, la profondità e la qualità del roster hanno permesso a Conegliano di prendersi la vittoria senza grande fatica. In grande spolvero la giovane opposta azzurra Merit Adigwe, affiancata dalle schiacciatrici Sillah e Zhu Ting. Ottime anche le prestazioni della coppia di centrali Cekulaev-Manfredini e della fortissima libero Monica De Gennaro, sicura della maglia da titolare anche per la partita di stasera.

Dall’altra parte della rete ci sarà un’agguerrita Busto Arsizio, che vorrà rifarsi dopo la sconfitta per 3-2 contro Novara. La formazione allenata da Enrico Barbolini ha mostrato buone qualità nella sfida contro la forte squadra piemontese, riuscendo a trascinare la contesa fino al quinto set. Per mettere in difficoltà le campionesse d’Italia servirà una prestazione quasi perfetta, sia in attacco che in difesa. Le lombarde si affidano soprattutto agli attacchi dell’opposta Wada Yukiko e delle schiacciatrici Leana Grozer e Valeria Battista. Conegliano dovrà fare attenzione anche alle centrali Matilde Munarini e Alice Torcolacci. La palleggiatrice Seki Nanami è chiamata a dirigere ed organizzare l’attacco, mentre Federica Pelloni vestirà la maglia di libero.

Il fischio d’inizio del match fra Imoco Conegliano e Uyba Busto Arsizio è previsto per le 20.30. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale, con aggiornamenti in tempo reale e cronaca punto dopo punto per non perdere neanche un’emozione della sfida. Buon divertimento!