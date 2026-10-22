LIVE Cobolli-Wawrinka, ATP Lione 2026 in DIRETTA: inizia la volata verso le Finals di Torino

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Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka, incontro valido per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Lione, in Francia.

L’azzurro, prima testa di serie del torneo, si prepara a fare il proprio esordio dopo aver usufruito di un bye al primo turno. Per il romano si tratta di un appuntamento importante in ottica ATP Finals, con la corsa verso Torino che entra nella fase decisiva della stagione. Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario di grande esperienza. Wawrinka, tre volte campione Slam, è entrato in tabellone grazie a una wild card e ha raggiunto gli ottavi superando il giovane spagnolo Martín Landaluce in una battaglia conclusa al terzo set (6-3, 6-7, 7-6).

Cobolli arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di ritrovare il tennis dinamico ed efficace messo in campo nei mesi centrali della stagione. Nelle ultime settimane, complice una condizione fisica non perfetta, il giocatore romano non è riuscito ad esprimersi al meglio, venendo estromesso al primo turno ai tornei di Pechino e Shanghai. Per il tennista svizzero, prossimo al ritiro dal circuito, la sfida rappresenta un’occasione per dimostrare di poter ancora competere con un avversario di alto livello nonostante l’età. Classe e talento non mancano certamente a Wawrinka, che dovrà confrontarsi con uno dei tennisti più atletici del ranking.

I precedenti sorridono a Cobolli, avanti 2-0 nei confronti diretti, anche se entrambe le sfide si sono rivelate molto combattute. La prima risale all’ottobre 2024, al Masters 1000 di Shanghai, dove il romano si impose in rimonta con il punteggio di 6-7(6), 7-6(4), 6-3. Il secondo confronto è andato invece in scena nel gennaio 2026, in occasione della United Cup, con Cobolli nuovamente vittorioso al termine di una battaglia di tre set, chiusa per 6-4, 6-7(2), 7-6(4).

La partita sarà la prima della sessione serale ed è prevista non prima delle ore 19:00 sul campo centrale di Lione. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della sfida, con aggiornamenti punto per punto e cronaca dettagliata. Buon divertimento!