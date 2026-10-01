LIVE Cobolli-Safiullin, ATP Pechino 2026 in DIRETTA: tra poco in campo l’azzurro

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6.26 Buongiorno amici di OA Sport. Zheng ha vinto il primo set con Shi per 7-6. Ricordiamo che, al termine di questo match, toccherà a Cobolli-Safiullin.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Roman Safiullin, incontro valido come primo turno del China Open 2026 di Pechino, torneo ATP 500 che si disputa sul cemento della capitale cinese.

L’azzurro, numero 7 del ranking ATP e testa di serie numero 4 del torneo, affronta il russo attualmente 84° al mondo. Per Cobolli sarà importante passare il turno e continuare ad accumulare i punti per la qualificazione alle ATP Finals. Al momento il romano occupa la quinta posizione con 510 punti di vantaggio sull’ottavo, Daniil Medvedev.

Il classe 2002 arriva all’appuntamento dopo la partecipazione alla Laver Cup vinta dal suo Team Europe. Mentre Safiullin è reduce da un ottimo torneo a Hangzhou, nel quale è riuscito a spingersi fino alla semifinale, prima di essere fermato da Daniil Medvedev. I precedenti però sorridono al romano: l’unico confronto tra i due risale alle qualificazioni degli US Open 2022, quando Cobolli si impose in due set con il punteggio di 6-4, 6-4.

L’azzurro, che fa dell’atletismo uno dei suoi principali punti di forza, dovrà prestare particolare attenzione alla potenza e alla capacità di scambiare da fondo campo del russo. Dritto e risposta saranno fondamentali per contenere l’esuberanza di Safiullin, che, quando in giornata, può mettere in difficoltà anche tennisti ben più avanti di lui in classifica. Come sempre, Cobolli dovrà inoltre prestare attenzione al proprio rendimento al servizio, un fondamentale che a volte finisce per complicare non poco le sue partite.

La partita fra Cobolli e Safiullin, valida come primo turno del China Open di Pechino, sarà la seconda sul Diamond Court a partire dalle 5.00. Prima dell’incontro fra il russo e l’azzurro andrà in scena la sfida tra le due cinesi Zheng e Shi Han. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata, buon divertimento!