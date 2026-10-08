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LIVE Cobolli-Mannarino, ATP Shanghai 2026 in DIRETTA: serve il giusto approccio contro il veterano francese
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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Flavio Cobolli e il francese Adrian Mannarino, valido per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai.
Il classe 2002 romano, attuale numero 7 del mondo, cerca punti importanti per ipotecare la qualificazione per le ATP Finals di Torino, dove potrebbe essere l’unico rappresentante azzurro a causa dell’infortunio al ginocchio che ha colpito Jannik Sinner.
L’avversario è un giocatore con uno stile molto particolare, mancino ed essenziale nei movimenti, dotato di un tocco di palla molto particolare. Il trentottenne transalpino, che attualmente occupa la posizione numero 83 nel ranking ATP, al primo turno ha beneficiato del ritiro del georgiano Nikoloz Basilashvili, sul punteggio di 6-3, 2-2 in suo favore.
Tra i due giocatori non ci sono precedenti, con il classe ’88 francese che dopo Novak Djokovic è il tennista più anziano in top 100.
L’incontro tra l’azzurro e il transalpino sarà il primo match della giornata di venerdì 9 ottobre sul Gradstand 2. La partita inizierà alle ore 6.00 italiane (12.00 locali).
OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra l’azzurro Flavio Cobolli e il francese Adrian Mannarino, valida per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Buon divertimento!