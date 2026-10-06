LIVE Ciclismo, Team Relay juniores Europei 2026 in DIRETTA: azzurrini a caccia di una medaglia

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del Team Relay juniores degli Europei di ciclismo su strada 2026. Sulle strade di Šenčur la giovane selezione azzurra punta ad un piazzamento sul podio.

Ogni nazione schiererà sei atleti, tre uomini e tre donne, chiamati a percorrere due tornate del medesimo circuito. Prima toccherà al terzetto maschile, poi, quando i ragazzi termineranno la propria prova, sarà il turno del terzetto al femminile, con il tempo complessivo a decidere la nuova squadra campione d’Europa. Il percorso misura 44 chilometri, con partenza e arrivo a Šenčur, e presenta caratteristiche tutt’altro che banali per una prova contro il tempo. A metà tracciato è posta la dura salita di Možjanca, lunga “solo” 2 chilometri, ma con una pendenza media del 10,2% e punte massime oltre il 15%. Terminato lo strappo, la discesa non sarà immediata; i ciclisti dovranno infatti percorrere un tratto vallonato prima di lanciarsi in picchiata verso il traguardo.

La squadra azzurra si presenta al via con un sestetto interessante e già protagonista nei giorni scorsi sulle strade slovene: Enrico Andrea Balliana, Brandon Davide Fedrizzi e Patrik Pezzo Rosola comporranno il terzetto maschile, mentre Azzurra Ballan, Elisa Bianchi e Matilde Rossignoli saranno le tre ragazze chiamate a completare la staffetta. Azzurra Ballan, figlia del Campione del Mondo del 2008, arriva al Team Relay dopo la vittoria nella prova in linea. Nella composizione maschile spiccano invece Fedrizzi e Pezzo Rosola, protagonisti sia ai Mondiali che ai recentissimi Europei in linea.

L’obiettivo per l’Italia è di quelli grossi; gli azzurri puntano con decisione ad una medaglia. Non mancano però avversari ostici, con le principali minacce rappresentate dalla Svizzera e dalla Germania. Il sestetto elvetico è composto da Laurin Lingenhag, Gian Müller, Antoine Salamin, Joline Hunziker, Elia Marthe e Valentine Rousseaux, mentre i teutonici schierano Lenny Karstedt, Owen Kings e Marvin Pietz, Amandine Jakob, Charlotte Späth e Marie Wember.

La prova juniores del Team Relay degli Europei di ciclismo 2026 comincerà alle 11.oo. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti costanti, buon divertimento!