LIVE Ciclismo, Team Relay Europei 2026 in DIRETTA: obiettivo podio per l’Italia

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del Team Relay degli Europei di ciclismo 2026! Sulle strade di Šenčur andrà in scena l’avvincente prova a cronometro a squadre, che vede l’Italia partire con i favori del pronostico dopo la vittoria ai recenti Mondiali di Montreal.

In questa prova a squadre ogni nazione schiererà sei atleti, tre uomini e tre donne, chiamati a percorrere due tornate del medesimo circuito. Prima toccherà al terzetto maschile, poi, quando i ragazzi termineranno la propria prova, sarà il turno del terzetto al femminile, con il tempo complessivo a decidere la nuova squadra campione d’Europa. Il percorso misura 44 chilometri, con partenza e arrivo a Šenčur, e presenta caratteristiche tutt’altro che banali per una prova contro il tempo. A metà tracciato è posta la dura salita di Možjanca, lunga “solo” 2 chilometri, ma con una pendenza media del 10,2% e punte massime oltre il 15%. Terminato lo strappo, la discesa non sarà immediata; i ciclisti dovranno infatti percorrere un tratto vallonato prima di lanciarsi in picchiata verso il traguardo.

L’Italia, fresca vincitrice della prova mondiale di Montreal, si presenta al via con un sestetto di assoluto spessore, nonostante l’assenza di Pippo Ganna. A comporre il terzetto maschile saranno Mattia Cattaneo, Marco Frigo e Matteo Sobrero, mentre al femminile toccherà a Elisa Longo Borghini, Alessia Vigilia e Monica Trinca Colonel. Una squadra di alto livello, che punta senza mezzi termini al bersaglio grosso dopo l’argento conquistato nella passata edizione.

La principale rivale sarà ancora una volta la Francia, campionessa europea in carica e medaglia d’argento ai Mondiali canadesi. I transalpini schierano Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Romain Grégoire al maschile, Cédrine Kerbaol, Juliette Labous e Marion Borras al femminile. Un sestetto di grande qualità e abituato a competere ai massimi livelli. Sarà dunque una nuova sfida Italia-Francia, con la Slovenia padrona di casa e la Polonia nel ruolo di possibili outsider.

Appuntamento alle 15.00 con il Team Relay degli Europei di ciclismo 2026! OA Sport vi accompagnerà con la Diretta Live testuale con cronaca e aggiornamenti costanti. Buon divertimento!