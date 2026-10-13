LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2026 in DIRETTA: subito gli inseguimenti, tornano Ganna e Milan

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2026 in programma a Shanghai in Cina. Nel velodromo di Shanghai comincia una rassegna che mette in palio le maglie iridate e rappresenta un passaggio importante nel percorso verso Los Angeles 2028. L’Italia si presenta con ambizioni elevate, affidandosi alla qualità dei propri quartetti e alla competitività delle specialiste delle prove di gruppo. Tre i titoli da assegnare nella giornata inaugurale: scratch femminile e velocità a squadre maschile e femminile.

L’attenzione azzurra sarà rivolta subito all’inseguimento a squadre femminile, con le qualificazioni che apriranno il programma. L’Italia arriva da campionessa del mondo e può contare su Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini, quattro delle protagoniste del successo conquistato lo scorso anno a Santiago del Cile. L’assenza dell’infortunata Federica Venturelli riduce le alternative, ma il gruppo conserva esperienza e qualità per affrontare la difesa del titolo. In questa prima giornata servirà soprattutto una prova precisa nella distribuzione dello sforzo e nei cambi, per costruire una posizione favorevole in vista dei turni successivi.

Grande attesa anche per il ritorno di Filippo Ganna e Jonathan Milan nell’inseguimento a squadre maschile. La loro presenza, insieme a Francesco Lamon e Simone Consonni, restituisce all’Italia riferimenti fondamentali in termini di potenza, esperienza e capacità di gestire le diverse fasi della prova. Il quartetto dovrà trovare immediatamente ritmo e sincronismi: nelle qualificazioni conterà la velocità, ma anche la possibilità di conservare energie per il primo turno, già previsto nella seconda sessione di giornata. Il gruppo azzurro dispone inoltre di giovani alternative, utili per dare profondità al reparto e costruire il futuro della specialità.

La prima concreta occasione di medaglia nelle gare individuali arriverà con Martina Fidanza nello scratch femminile. In una prova che può risolversi attraverso una fuga, un giro conquistato o una volata, la bergamasca dovrà unire la propria velocità alla capacità di leggere le iniziative delle avversarie. Sarà importante evitare di spendere troppo nelle fasi interlocutorie e mantenere una posizione favorevole quando aumenterà l’intensità. La gestione del traffico e la scelta del momento in cui muoversi possono fare la differenza quanto le gambe in una gara nella quale gli equilibri cambiano rapidamente.

Il programma darà spazio anche alla velocità a squadre, con qualificazioni, primo turno e finali sia al maschile sia al femminile. Per l’Italia si tratta di un banco di prova importante per un settore che punta sulla crescita di un gruppo giovane. Tra i convocati spicca il diciottenne Filippo Cusumano, proveniente dalla BMX e già capace di mettersi in evidenza nel team sprint juniores. L’obiettivo sarà esprimere il miglior rendimento possibile, curando partenza, accelerazione e passaggi tra i componenti, e ottenere un piazzamento utile nel cammino internazionale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2026 in programma a Shanghai in Cina, minuto per minuto per non perdere neanche una gara. La prima sessione di gare scatterà alle 4.30, quella pomeridiana alle 12.35. Buon divertimento a tutti!