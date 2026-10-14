LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2026 in DIRETTA: i quartetti dell’Italia si giocano una medaglia

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2026, in programma nel velodromo di Shanghai. L’Italia cerca le prime medaglie della rassegna e ha già una certezza: il quartetto maschile disputerà la finale per l’oro contro la Danimarca. Una giornata ricca di appuntamenti, con cinque titoli da assegnare tra inseguimento a squadre maschile e femminile, eliminazione femminile, keirin maschile e scratch maschile.

Il momento più atteso arriverà nella sessione pomeridiana cinese, quando Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la rivelazione Alessio Maganotti proveranno a riportare l’Italia sul gradino più alto del podio nell’inseguimento a squadre. Gli azzurri hanno conquistato la finale superando la Gran Bretagna, ma contro la Danimarca servirà un ulteriore salto di qualità. I danesi hanno firmato il miglior tempo del primo turno e si presentano come un riferimento da battere: per l’Italia saranno decisivi la regolarità dei cambi, la distribuzione dello sforzo e la capacità di mantenere compatto il quartetto nella parte conclusiva. La medaglia è assicurata, il colore è ancora da decidere.

Anche le donne inseguono un risultato importante, con l’obiettivo di difendere il titolo mondiale conquistato a Santiago del Cile. Nelle qualificazioni l’Italia ha ottenuto il terzo tempo con Elisa Balsamo, Martina Alzini, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini, guadagnandosi il confronto diretto con la Germania. Sarà una sfida determinante: la vittoria aprirà le porte della finale per l’oro, mentre in caso di sconfitta conterà il riscontro cronometrico nella corsa alla finale per il bronzo. Le azzurre dovranno trovare subito un passo sostenibile e preciso, evitando di pagare nel finale un avvio troppo dispendioso.

Il programma proporrà inoltre l’eliminazione femminile e lo scratch maschile, due prove nelle quali la lettura della corsa può cambiare radicalmente il risultato. Nell’eliminazione ogni volata impone attenzione alla posizione: restare chiusi nelle retrovie può compromettere la gara anche con energie ancora disponibili, mentre anticipare continuamente gli sprint rischia di consumarle troppo presto. Nello scratch servirà invece interpretare gli attacchi, riconoscere le fughe pericolose e scegliere quando investire nella conquista del giro o conservare velocità per l’arrivo. Lucidità e gestione dello spazio saranno fondamentali quanto la condizione fisica.

La velocità accompagnerà l’intera giornata. Il keirin maschile comincerà dal primo turno e arriverà fino all’assegnazione delle medaglie, attraverso ripescaggi, quarti e semifinali. Una specialità che richiede esplosività, tempismo e capacità di muoversi nel gruppo quando il ritmo aumenta. La velocità individuale femminile partirà invece dai 200 metri lanciati di qualificazione e proseguirà con gli scontri diretti fino ai quarti: il titolo non verrà assegnato oggi, ma si definiranno le quattro atlete che continueranno a inseguirlo.

Per la Nazionale sarà importante sfruttare le occasioni dei quartetti e affrontare le altre prove con la stessa attenzione. Dopo il quarto posto di Martina Fidanza nello scratch della giornata inaugurale, Shanghai offre subito nuove possibilità per muovere il medagliere azzurro. L’inseguimento maschile mette già al sicuro il primo podio, mentre quello femminile può regalare un’altra giornata da protagonista a un gruppo abituato alle grandi sfide.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2026 in programma a Shanghai in Cina, minuto per minuto per non perdere neanche una gara. La prima sessione di gare scatterà alle 6.00, quella pomeridiana alle 11.05. Buon divertimento a tutti!