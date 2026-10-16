LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2026 in DIRETTA: Guazzini/Consonni ci provano nella madison! Torna Simone Consonni nell’omnium

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Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2026 di ciclismo su pista. A Shanghai (Cina) prosegue la rassegna iridata con altri quattro titoli in palio. L’Italia, dopo aver conquistato il primo oro con Jonathan Milan, va a caccia di altre medaglie importanti per rimpinguare il proprio bottino.

Quest’oggi si assegna un solo titolo nel settore maschile ed è quello dell’omnium. Il programma inizia alle 6.20 italiane con lo scratch seguito dalla tempo race (8.51), la corsa ad eliminazione (13.01) e la corsa a punti (14.23). L’Italia si affida a Simone Consonni che insegue un’altra medaglia iridata dopo l’argento conquistato nel 2024 a Ballerup. Al maschile inizia anche il torneo della velocità con Mattia Predomo iscritto alle qualificazioni, in programma alle 5.36.

Al femminile i riflettori degli appassionati italiani sono puntati sulla madison, dove l’Italia schiera Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, le campionesse olimpiche di Parigi ’24 di questa specialità. Al femminile in palio anche i titoli del km da fermo, con Miriam Vece, e dell’inseguimento individuale, con Martina Alzini.

Il programma inizierà alle 5.00 italiane con le qualificazioni del km da fermo femminile che apriranno la sessione diurna. La sessione serale, con in palio i titoli di giornata, inizierà alle 11.35. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali di ciclismo su pista con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!