LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2026 in DIRETTA: duello Ganna vs Milan! Torna Elisa Balsamo nell’omnium

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2026. Nel velodromo di Shanghai, in Cina, andrà in scena una giornata molto attesa per i colori azzurri.

La sessione del mattino si apre alle 6.00 (ora italiana) con le qualificazioni del chilometro da fermo maschile. L’Italia schiera Matteo Bianchi e Fabio Del Medico, che proveranno a superare il primo turno dopo la precoce eliminazione nella velocità a squadre. Favorito d’obbligo il fenomeno olandese Jeffrey Hoogland, che quest’oggi potrebbe afferrare il tredicesimo titolo iridato della propria carriera. La finale si disputerà nella sessione pomeridiana, alle 12.37.

Circa 40 minuti dopo, alle 6.38, comincerà l’omnium femminile, che vedrà protagonista per i colori azzurri la forte pistard Elisa Balsamo. Le cicliste si cimenteranno subito nella prova dello scratch, per poi scendere di nuovo in pista per la tempo race due ore più tardi. Nella sessione serale saranno corse le ultime due prove: alle 12:07 comincerà la gara ad eliminazione, mentre, alle 13.40 sarà la volta della decisiva corsa a punti. L’azzurra Balsamo se la dovrà vedere con due mostri sacri del ciclismo femminile contemporaneo: la belga Lotte Kopecky e l’olandese Lorena Wiebes, entrambe già iridate in questa edizione dei Mondiali.

Alle 7.00 comincerà per i colori azzurri la gara più attesa di tutti i Mondiali: i fenomeni Filippo Ganna e Jonathan Milan scenderanno in pista per le qualificazioni dell’inseguimento individuale. Lo sprinter friulano, detentore del record del mondo, e il cronoman piemontese si cimenteranno nella propria specialità preferita dopo l’argento ottenuto nella gara a squadre. Una finale tutta azzurra non è un obiettivo impossibile; attenzione però a rivali del calibro di Ivo Oliveira, Ethan Vernon e Lev Gonov. Curiosità per il ritorno ai Mondiali dello statunitense Taylor Phinney. La finale avrà inizio alle 13.15.

Nella sessione pomeridiana spazio anche alla corsa a punti maschile (11.05), che vedrà Niccolò Galli vestire la maglia azzurra. A seguire, alle 11.57, si terranno le semifinali della velocità femminile, dove non sono presenti atlete italiane.

La terza giornata dei Mondiali su pista 2026 di Shanghai promette scintille per i colori azzurri. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’intero evento a partire dalle 6.00. Cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti per farvi vivere al meglio la competizione iridata. Buon divertimento!