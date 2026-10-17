LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2026 in DIRETTA: Consonni/Galli per stupire nella madison, c’è Vece nel keirin

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Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima giornata dei Mondiali 2026 di ciclismo su pista. A Shanghai (Cina) termina la rassegna iridata con gli ultimi cinque titoli in palio. L’Italia prova a rimpinguare il proprio bottino dopo aver vinto 1 oro (Jonathan Milan), 2 argenti (inseguimento a squadre maschile e femminile) ed 1 bronzo (Filippo Ganna).

Sono tre i titoli maschili in palio in quest’ultima giornata in cui termina il torneo della velocità con semifinali e finali. Promettono spettacolo anche la corsa ad eliminazione e la madison, che chiuderà il programma iridato. Nella prova ad eliminazione l’Italia si affida a Matteo Fiorin, ragazzo di ventun anni e vincitore del titolo europeo U23 in questa specialità. Nella madison la spedizione azzurra schiera Simone Consonni e Niccolò Galli che proveranno a stupire per chiudere il Mondiale con una medaglia.

Due i titoli in palio al femminile: quello della corsa a punti e quello del keirin. Nella prima competizione l’Italia si affida a Rachele Barbieri, la quale proverà a riscattare il quattordicesimo posto raggiunto nell’eliminazione. Nella seconda il Bel Paese punta su Miriam Vece, la quale vuole rilanciarsi dopo un Mondiale sottotono.

Il programma odierno inizierà alle 5.00, orario italiano, con le semifinali della velocità maschile mentre alle 7.35 inizierà la sessione serale con gli ultimi titoli in palio. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento per non perdere alcuna emozione di quest’ultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista. Buon divertimento!