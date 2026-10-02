LIVE Ciclismo femminile, Europei U23 2026 in DIRETTA: Ciabocco e Pegolo ci provano

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova in linea under 23 femminile degli Europei di ciclismo su strada 2026. A Sencur (Slovenia) inizia la manifestazione continentale a pochi giorni dalla chiusura dei Mondiali di Montreal (Canada). Si parte dalle gare riservate agli under 23 a cominciare da quella femminile in cui l’Italia proverà ad intromettersi nella lotta per il podio. Appuntamento alle 9.00 con la partenza ufficiale dalla città slovena.

Partenza ed arrivo in quel di Sencur per un totale di 88.4 chilometri che si articoleranno all’interno di un circuito che misura 22.1 km. Asperità principale della tornata è la salita di Možjanca, ascesa di 2,1 km che offre una pendenza media del 10,2% con punte che si inerpicano fino al 15,8%. Superata la salita spazio ad un fondovalle di circa 3500 metri prima di una rapida e tecnica discesa che culminerà a 5.7 km dall’arrivo. Ultimi 5 km che non presenteranno difficoltà altimetriche.

Occhi puntati sulla neocampionessa del Mondo Viktoria Chladonova. La slovacca reduce dal successo al Mondiale canadese proverà subito ad aggiudicarsi una corsa indossando la maglia iridata. Dovrà vedersela con le belghe Fleur Moors e Lore De Schepper, e con le olandesi Rosita Reijnhout, Nienke Vinke e Babette Van der Wolf. L’Italia si affida ad Eleonora Ciabocco e Chantal Pegolo, con Gaia Segato e Giada Silo che si faranno trovare pronte all’occorrenza tanto da gregarie quanto da guastatrici.

La prova in linea under 23 femminile degli Europei di ciclismo su strada 2026 inizierà alle 9.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!