LIVE Ciclismo femminile, Europei 2026 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini ci riprova!

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea élite femminile degli Europei di ciclismo 2026. In Slovenia entra nel vivo la rassegna continentale con le migliori atlete del Vecchio Continente che battaglieranno per vincere il titolo europeo.

Sarà battaglia per 130 chilometri che porteranno le cicliste da Ljubljana a Sencur. Dopo 86 chilometri quasi totalmente pianeggianti si entrerà nel circuito finale da ripetere due volte con la salita di Mozjanca (2.1 km al 10.4% di pendenza media) la cui cima è posta a 15 km dalla linea del traguardo.

La tavola sembra apparecchiata per una nuova sfida tra Demi Vollering e Kasia Niewiadoma. L’olandese e la polacca si daranno nuovamente battaglia dopo essersi contese la maglia iridata ed il Tour de France Femmes, entrambe vinti dall’atleta della FDJ United Suez. L’Italia sogna ancora con Elisa Longo Borghini, che nel Mondiale di qualche giorni fa, ha sfidato Vollering e Niewiadoma per la vittoria dovendosi accontentare di una medaglia di bronzo.

La partenza è prevista dell’undicesima edizione della prova in linea élite femminile degli Europei è in programma alle 13.49 da Ljubljana. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della corsa con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!