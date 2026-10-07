LIVE Ciclismo femminile, Cronometro U23 Europei 2026 in DIRETTA: Chladoňova cerca anche il titolo continentale

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della cronometro U23 femminile degli Europei 2026 di ciclismo su strada.

Le prova contro il tempo di categoria andrà in scena sulle strade slovene di Sencur, con un percorso che misura 22,1 km. Due i punti chiave della corsa: lo strappo di Mozjanca (2 km al 10,2%) e Stefanja Gora (0,9 km al 4,7%).

Appena ventotto le atlete in gara, dove non sarà presente nemmeno un’azzurra. Le principali favorite per il successo sono la spagnola Paula Ostiz e la slovacca Viktoria Chladoňova.

La partenza della prima atleta è prevista alle ore 11.45 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la cronometro U23 femminile degli Europei 2026 di ciclismo per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento a tutti!